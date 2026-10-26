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पंचायत चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, दो दर्जन याचिकाएं खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली दो दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश दिए. याचिकाओं में पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न मामलों और आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया था. वहीं कुछ याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि उनका नाम मतदाता सूची में गलत स्थान पर दर्ज है, जिसे सही किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने पक्ष रखते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पहले दो चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब तीसरे चरण का मतदान होना है. मतदाता सूचियां तैयार हो चुकी हैं, जिसमें अब किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है. दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिफिकेशन भी चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के इस चरण में अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.