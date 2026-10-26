पंचायत चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, दो दर्जन याचिकाएं खारिज
अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
Published : October 26, 2026 at 9:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली दो दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश दिए. याचिकाओं में पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न मामलों और आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया था. वहीं कुछ याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि उनका नाम मतदाता सूची में गलत स्थान पर दर्ज है, जिसे सही किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने पक्ष रखते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पहले दो चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब तीसरे चरण का मतदान होना है. मतदाता सूचियां तैयार हो चुकी हैं, जिसमें अब किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है. दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिफिकेशन भी चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के इस चरण में अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
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वहीं, एक दूसरे मामले में पिंक सिटी की वैश्विक पहचान व ‘यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी’ का दर्जा बचाने के मुद्दे पर कार्य योजना पेश करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा गया है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने महाधिवक्ता को कहा कि वे एक सप्ताह बाद कार्य योजना पेश करें. अदालत ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते समय कहा था कि यदि दिसंबर, 2026 से पहले पर्याप्त एवं प्रभावी सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, तो जयपुर के चारदीवारी वाले शहर के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के तौर पर अपनी मान्यता खोने का गंभीर जोखिम है. ऐसे में अदालत ने जेडीए तथा जयपुर के नगर निगमों को राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जयपुर के चारदीवारी वाले शहर को नुकसान पहुंचाने वाले अनधिकृत एवं अनियमित निर्माणों का सर्वेक्षण करने तथा उसकी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.
इसके अलावा चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल कर यह बताना होगा कि हेरिटेज नियमों का पालन कैसे हो रहा है, निर्माण अनुमतियों से पहले हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ या नहीं, और पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. अदालत ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल और दीर्घकालीन चरणबद्ध एक्शन प्लान भी मांगते हुए सोशल ऑडिट जैसी व्यवस्था पर भी विचार करने के लिए कहा था. अदालत ने इस मामले में सहयोग करने के लिए अधिवक्ता संदीप पाठक, युवराज सामंत, मधुसूदन सिंह राजपुरोहित और अनिरुद्ध माथुर को न्यायमित्र नियुक्त किया था.
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