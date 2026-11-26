महिला आयोग में दो माह में करें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
याचिका में बताया गया कि आयोग में वर्तमान में 3,122 प्रकरण लंबित हैं.
Published : November 26, 2026 at 1:07 PM IST
जोधपुर: राजस्थान राज्य महिला आयोग में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं. इसको लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकतम दो माह के भीतर आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की जाएं. कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का दबाव बढ़ गया है.
दो माह में अध्यक्ष और सदस्य लगाने के निर्देश: विधि विद्यार्थियों की भागीदारी वाले स्वयंसेवी संस्थान उत्थान विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष सरवर खान की ओर से इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने आचार संहिता लागू होने का तथ्य न्यायालय के समक्ष रखा. इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि महिला आयोग का कार्य ठप नहीं किया जा सकता. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यथाशीघ्र एवं अधिकतम दो माह में नियुक्तियां करने के निर्देश दिए.
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अध्यक्ष का कार्यकाल 2025 में खत्म: याचिकाकर्ता उत्थान संस्थान के अध्यक्ष सरवर खान ने स्वयं पार्टी-इन-पर्सन के रूप में न्यायालय के समक्ष पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा. उनके साथ एडवोकेट मोहित सिंह चौधरी ने भी याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 3(2) के तहत गठित आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित चार से अनधिक सदस्य होने का प्रावधान है. आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल वर्ष 2025 में समाप्त होने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई. इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में तीन सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, जिसके बाद से अध्यक्ष एवं तीनों सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं.
रिक्त पदों से महिलाओं की सुनवाई पर पड़ रहा असर: याचिका में बताया गया कि आयोग में वर्तमान में 3,122 प्रकरण लंबित हैं. अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त होने से महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई एवं आयोग के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. महिला संबंधी अपराधों के मामलों में पीड़ित महिलाओं को समयबद्ध सुनवाई एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के लिए आयोग का सुचारु संचालन आवश्यक है. याचिका में यह तथ्य भी रखा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी राज्य सरकार को महिला आयोग के रिक्त पद भरने के निर्देश दिए जा चुके हैं. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने यथाशीघ्र अधिकतम दो माह में महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्तियां करने के निर्देश देते हुए याचिकाओं का निस्तारण किया.
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