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महिला आयोग में दो माह में करें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान राज्य महिला आयोग में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं. इसको लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकतम दो माह के भीतर आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की जाएं. कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का दबाव बढ़ गया है.