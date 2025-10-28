राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख, साइबर ठगी रोकने को केंद्र और पुलिस से मांगा ठोस प्लान
राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी में युवाओं के इस्तेमाल पर चिंता जताई और अधिकारियों को रोकथाम के उपायों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.
Published : October 28, 2025 at 8:54 PM IST
जयपुर: प्रदेश में साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ठगी के मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर रहते है और वह 18 से तीस साल के नौजवान और युवाओं के जरिए अपराध करते हैं. अदालत ने यह टिप्पणी डीजीपी और साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारियों व पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में की. इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार और पुलिस से रिपोर्ट व सुझाव पेश करने को कहा है कि साइबर ठगी की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है. अदालत ने मामले की सुनवाई 6 नवंबर को रखी है.
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश साइबर ठगी के एक दर्जन से अधिक आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान डीजीपी वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. वहीं, साइबर सेल के एडीजी सहित अन्य आलाधिकारी व जयपुर पुलिस कमिश्नर अदालत में पेश हुए. पुलिस कमिश्नर ने अदालत को ठगी के तरीकों के बारे में बताया.
उन्होंने अदालत को बताया कि इस तरह के मामलों में कई चुनौतियां आती है. कई बार आरोपी विदेश में बैठकर ठगी की वारदात करते हैं. ऐसे में इनके आईपी एड्रेस भी देश के बाहर के होते हैं. इसके बावजूद तकनीक के आधार पर मुख्य मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश की जाती है. इस दौरान अदालत ने केन्द्र सरकार के एएसजी भरत व्यास को बुलाकर कहा कि वे बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से क्या उपाय किए गए हैं. ऐसे कौन से उपाय किए जाए कि साइबर ठगी बंद हो. इस पर एएसजी और डीजीपी की ओर से कहा कि वे इस संबंध में तीन नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर देंगे.