राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख, साइबर ठगी रोकने को केंद्र और पुलिस से मांगा ठोस प्लान

जयपुर: प्रदेश में साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ठगी के मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर रहते है और वह 18 से तीस साल के नौजवान और युवाओं के जरिए अपराध करते हैं. अदालत ने यह टिप्पणी डीजीपी और साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारियों व पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में की. इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार और पुलिस से रिपोर्ट व सुझाव पेश करने को कहा है कि साइबर ठगी की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है. अदालत ने मामले की सुनवाई 6 नवंबर को रखी है.

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश साइबर ठगी के एक दर्जन से अधिक आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान डीजीपी वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. वहीं, साइबर सेल के एडीजी सहित अन्य आलाधिकारी व जयपुर पुलिस कमिश्नर अदालत में पेश हुए. पुलिस कमिश्नर ने अदालत को ठगी के तरीकों के बारे में बताया.