नाबालिग बच्ची ने कहा-लापता नहीं, मां के साथ रहती हूं...हाईकोर्ट ने फेसबुक से भ्रामक पोस्ट हटाने को कहा
बच्ची मां के साथ जयपुर में रहती है. सोशल मीडिया पर बच्ची को तलाशने वाले को पुरस्कार देने की बात कही गई.
Published : March 7, 2026 at 9:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में सात साल की बच्ची ने अपनी मां के जरिए याचिका दायर की, जिसमें कहा कि वह लापता नहीं है और अपनी मां के साथ रह रही है. इस पर अदालत ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को निर्देश दिए कि वह भ्रामक पोस्ट ब्लॉक करें. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश नाबालिग बच्ची की याचिका पर दिए.
उच्च न्यायालय ने कहा कि कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट हो जाती है, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता को नुकसान पहुंचाती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की गरिमा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा, तकनीकी उपाय और डिजिटल जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि गलत सूचना और भ्रामक पोस्ट रोकी जा सके.
याचिका में अधिवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता की मां और पिता की साल 2010 में शादी हुई थी. साल 2013 में बच्ची का जन्म हुआ. दो साल बाद ही दुर्भाग्य से उसके पिता की मौत हो गई. तब से याचिकाकर्ता जयपुर में अपनी मां के साथ रह रही है. याचिका में कहा कि उसके दादा-दादी ने फेसबुक पर पोस्ट डाली कि बच्ची अहमदाबाद से लापता है. उसे ढूंढने वाले को एक लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा. इसके वायरल होते ही अनजान लोग उसके घर पहुंच रहे हैं. इससे उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया.
याचिकाकर्ता के दादा की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की दादी का निधन हो चुका है. वह खुद 70 साल का है. उसने फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं डाली है. दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने माना कि प्रकरण में न याचिकाकर्ता लापता हुई और ना गुमशुदगी दर्ज हुई. अदालत ने विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए.
