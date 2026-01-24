ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने ओबीसी चयन मामले में नोटिस जारी किया, जुर्माना न भर पाने पर कैदी की रिहाई के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो अहम मामलों में फैसले सुनाए. पहले मामले में कोर्ट ने सहायक आचार्य (चिकित्सा) भर्ती-2021 में ओबीसी महिला अभ्यर्थी के चयन न होने पर आरपीएससी और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है. दूसरे मामले में अदालत ने एक कैदी को राहत देते हुए कहा कि गरीबी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती और जुर्माना न भर पाने की स्थिति में उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिए. इसके अलावा, अदालत ने शनिवार को कार्यदिवस घोषित करने के विरोध में वकीलों के बहिष्कार पर भी टिप्पणी करते हुए इसे पक्षकारों के शीघ्र न्याय के अधिकार की अवहेलना बताया. भर्ती में ओबीसी महिला अभ्यर्थी के चयन पर सवाल: जस्टिस समीर जैन ने सुमित्रा सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी और चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए. याचिका में दावा किया गया कि आर्थोपेडिक्स विषय के लिए ओबीसी के लिए आरक्षित 6 पदों में से एक भी महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया, जो आरक्षण नीति के विपरीत है. अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि भर्ती विज्ञापन में न्यूनतम अंकों का उल्लेख नहीं था, लेकिन साक्षात्कार के बाद जारी मेरिट सूची में ओबीसी व सामान्य वर्ग के लिए 50 % न्यूनतम अंक अनिवार्य कर दिए गए. याचिका में कहा गया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में ऐसा बदलाव कानूनी नहीं है. अदालत ने संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. पढ़ें: अब शनिवार को हाईकोर्ट में होगा कामकाज, विरोध में वकील नहीं करेंगे पैरवी, आदेश की पालना नहीं करने पर एसडीएम तलब