हाईकोर्ट ने ओबीसी चयन मामले में नोटिस जारी किया, जुर्माना न भर पाने पर कैदी की रिहाई के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट में कार्य दिवस घोषित करने के विरोध में वकीलों के स्वैच्छिक बहिष्कार के चलते सुनवाई के दौरान कोई वकील पेश नहीं हुआ.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 24, 2026 at 8:36 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो अहम मामलों में फैसले सुनाए. पहले मामले में कोर्ट ने सहायक आचार्य (चिकित्सा) भर्ती-2021 में ओबीसी महिला अभ्यर्थी के चयन न होने पर आरपीएससी और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है. दूसरे मामले में अदालत ने एक कैदी को राहत देते हुए कहा कि गरीबी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती और जुर्माना न भर पाने की स्थिति में उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिए. इसके अलावा, अदालत ने शनिवार को कार्यदिवस घोषित करने के विरोध में वकीलों के बहिष्कार पर भी टिप्पणी करते हुए इसे पक्षकारों के शीघ्र न्याय के अधिकार की अवहेलना बताया.

भर्ती में ओबीसी महिला अभ्यर्थी के चयन पर सवाल: जस्टिस समीर जैन ने सुमित्रा सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी और चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए. याचिका में दावा किया गया कि आर्थोपेडिक्स विषय के लिए ओबीसी के लिए आरक्षित 6 पदों में से एक भी महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया, जो आरक्षण नीति के विपरीत है. अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि भर्ती विज्ञापन में न्यूनतम अंकों का उल्लेख नहीं था, लेकिन साक्षात्कार के बाद जारी मेरिट सूची में ओबीसी व सामान्य वर्ग के लिए 50 % न्यूनतम अंक अनिवार्य कर दिए गए. याचिका में कहा गया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में ऐसा बदलाव कानूनी नहीं है. अदालत ने संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है.

गरीबी स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा नहीं: एक अन्य मामले में जस्टिस अनूप कुमार द्वारा राजेश कुशवाहा की सजा स्थगन याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई. अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त को जेल से रिहा किया गया है, तो गरीबी उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती. मामले में अजमेर की नसीराबाद एडीजे कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में याचिकाकर्ता को दस साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. हाईकोर्ट ने पहले उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसकी शर्त जुर्माना जमा कराना था. चूंकि याचिकाकर्ता गरीबी के कारण जुर्माना जमा नहीं करा पाया और तीन माह बाद भी जेल में था, अदालत ने यह शर्त हटाकर उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल इस मामले की विशेष परिस्थितियों में दिया गया है और इसे दूसरे मामलों के लिए मिसाल नहीं बनाया जाए.

वकीलों के बहिष्कार पर अदालत का रुख: इस दौरान, शनिवार को हाईकोर्ट में कार्य दिवस घोषित करने के विरोध में वकीलों के स्वैच्छिक बहिष्कार के चलते सुनवाई के दौरान कोई वकील पेश नहीं हुआ. इस पर अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी वकीलों के बहिष्कार को गलत बता चुका है. अदालत ने कहा कि बहिष्कार समस्या का समाधान नहीं है और यह पक्षकारों के शीघ्र न्याय के अधिकार की अवहेलना करता है. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि हाईकोर्ट ने शनिवार को केवल पुराने मुकदमों की सूची बनाने और वकील की उपस्थिति अनिवार्य न रखने का प्रावधान किया है. अदालत ने अपने आदेश की एक प्रति बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भेजी है.

