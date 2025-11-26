ETV Bharat / state

दो बड़े फैसले : परीक्षा तैयारी के लिए कम समय देने पर मांगा जवाब, जांच अधिकारी पर की ये टिप्पणी

जबकि 7 दिसंबर से भर्ती परीक्षा आरंभ हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएगे. याचिका में कहा गया कि आयोग ने पूर्व की कई भर्तियों में भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय बढ़ाया है. ऐसे में इस भर्ती की परीक्षा को स्थगित किया जाए और सिलेबस भी जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी से जवाब तलब किया है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर-2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसका गत मार्च माह में सिलेबस जारी किया गया. वहीं, बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम चालीस फीसदी अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर माह वाली भर्ती को रद्द कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 18 सितंबर को नई भर्ती निकाल कर यथा-समय सिलेबस जारी करने की बात कही. इसके बावजूद आयोग ने अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए कम समय देने और अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं करने पर आरपीएससी से जवाब-तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

जब तक जांच अधिकारी गवाही के लिए नहीं जाए कोर्ट, तब तक रोकें वेतन : वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने चंदवाजी थाने में दर्ज आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के निचली अदालत में गवाही के लिए नहीं जाने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने पुलिस महानिदेशक और कोषाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जब तक अनुसंधान अधिकारी गवाही के लिए ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो या अदालत उन्हें राहत नहीं दे, तब तक उसका वेतन और अन्य भत्ते रोक लिए जाए. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी उदय सिंह दूसरे कामों में व्यस्तता का हवाला देकर निचली अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं. यह गवाही से बचने का प्रयास है और अभियोजन पक्ष गवाह पेश करने में विफल रहा है. अदालत ने डीजीपी को जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए जयपुर ग्रामीण एसपी को रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि अनुसंधान अधिकारी गवाही के लिए किन कारणों से हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं. अदालत ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 85 के तहत फरार रहने वाले व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट को अधिकार है.

जमानत याचिका में अधिवक्ता धर्मेन्द्र जोशी ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 25 अप्रैल, 2023 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. वहीं, हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल, 2024 को उसकी पहली जमानत याचिका को मामले के अनुसंधान अधिकारी के बयान दर्ज होने के बाद पेश करने की छूट देते हुए खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया कि इतनी लंबी अवधि बीतने के बाद अभी तक जांच अधिकारी के बयान दर्ज नहीं हुए हैं. इस पर अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देते हुए बयान दर्ज नहीं कराने तक उसका वेतन रोकने को कहा है.