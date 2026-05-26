कोर्ट की खबरें : सफाई कर्मचारियों से कराएं सफाई का ही काम, महिला सोना तस्कर का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश
कोर्ट का फैसला- डस्टबिन लगाएं, खुले में कचरा फेंकने वालों पर लगाएं जुर्माना. थाईलैंड निवासी महिला सोना तस्कर का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश.
Published : May 26, 2026 at 8:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि सफाई करने के लिए नियुक्त सफाई कर्मचारियों से दूसरे काम कराने के बजाय सफाई का काम ही कराएं. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि निगम क्षेत्र में नियमित सफाई कराना निगम अधिकारियों का कर्तव्य है. अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सफाई व्यवस्था की प्रक्रिया तय करते हुए सफाई की जाए और आवासीय कॉलोनियों के निकट उचित स्थान पर पर्याप्त डस्टबिन लगाकर उनकी नियमित सफाई की जाए. अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि नियमित सफाई नहीं हुई तो संबंधित जमादार और स्वास्थ्य निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी. अदालत ने कहा कि जयपुर शहर, हेरिटेज शहर है और इसे इस तरह साफ रखा जाए कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका उदाहरण पेश किया जा सके.
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कोर्ट ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वह अपनी-अपनी कॉलोनियों को साफ रखने का प्रयास करें और इस संबंध में एनजीओ भी नगर निगम की मदद करें. अदालत ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग है. ऐसे में इस तरह के प्रयास प्रदेश के अन्य शहरों में भी किया जाए. अदालत ने प्रदेश के नगर निगमों को इस संबंध में निर्देश देने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को जिम्मेदारी दी है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विमल चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने सालों पहले नगर निगम को सफाई व्यवस्था को लेकर निगम को 16 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे, लेकिन आज तक इनकी पालना नहीं हुई. यहां तक कि नगर निगम में नियुक्त सफाई कर्मचारियों से सफाई के बजाए कार्यालय के दूसरे काम कराए जा रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस संबंध में निगम को दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
थाईलैंड निवासी महिला सोना तस्कर का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट ने सोना तस्करी के आरोप में निचली अदालत में ट्रायल का सामना कर रही थाईलैंड निवासी महिला सोना तस्कर का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने निचली अदालत को कहा है कि वह पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उसे रिलीज करें. वहीं, अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता बिना अदालत की अनुमति देश छोडकर नहीं जाएगी.
इसके साथ ही अदालत ने मामले में उचित कार्रवाई के लिए इस फैसले की जानकारी इमिग्रेशन ऑफिसर को देने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अरविंद भादू ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आर्थिक अपराध अदालत में उसकी सुनवाई चल रही है.
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याचिकाकर्ता को मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसका पासपोर्ट बीते साल 6 जनवरी को एक्सपायर होने के चलते वह थाईलैंड नहीं जा पा रही है. पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए उसने निचली अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अदालत ने उसे खारिज करते हुए पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विदेशी व्यक्ति सहित सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है.
ऐसे में उसका पासपोर्ट रिलीज किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता सोना तस्करी करने की आदतन अपराधी है. उसने अपनी जमानत का भी दुरुपयोग किया और वह 7 जनवरी, 2025 को अदालत में पेश नहीं हुई. उसकी जमानत भी जब्त की गई थी और वह गत 14 मई तक फरार रही. यदि उसका पासपोर्ट रिलीज किया गया तो वह उसका नवीनीकरण करवा कर थाईलैंड चली जाएगी और वापस लौटकर नहीं आएगी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता का पासपोर्ट रिलीज करने को कहा है.
लंदन निवासी पिता को फैमिली कोर्ट से राहत : शहर की फैमिली कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए जन्मी बच्ची के मामले में लंदन निवासी पिता को राहत दी है. कोर्ट ने अप्रार्थिया मां को कहा है कि वह हर महीने के दूसरे व चौथे रविवार को सुबह 12 बजे से डेढ़ बजे तक वीसी के जरिए प्रार्थी की बेटी से बातचीत करवाए. इसके अलावा मां को यह भी कहा है कि वह बेटी की शिक्षा व स्वास्थ्य के संबंध में भी पिता को हर महीने रिपोर्ट मुहैया कराए. कोर्ट ने यह निर्देश लंदन निवासी पिता के प्रार्थना पत्र पर दिया.
अदालत ने कहा है कि यदि इन दोनों रविवार को वीसी संभव नहीं हो तो शेष रविवार को इसके लिए व्यवस्था की जाए. मामले से जुड़े अधिवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि प्रार्थी साल 2022 में अप्रार्थी महिला से गोवा में मिला था. इस दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और वे कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे. इसके चलते 16 दिसंबर 2022 को उनके एक बेटी का जन्म हुआ. वहीं, कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए. अप्रार्थिया ने पिता को न बेटी से मिलने दिया और न ही बातचीत करने दी.
जबकि बेटी को यदि पिता के प्रेम व वात्सल्य से वंचित किया जाता है तो इसका असर बेटी के शारीरिक व मानसिक विकास पर भी पड़ेगा. ऐसे में प्रार्थी पिता ने अपनी बेटी से फोन पर बातचीत करवाए जाने के संबंध में फैमिली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया. इसके जवाब में अप्रार्थिया का कहना था कि प्रार्थी ने आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे खारिज किया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर पिता को बेटी से हर महीने दो बार वीसी के जरिए बातचीत करवाने का निर्देश दिया.