ETV Bharat / state

कोर्ट की खबरें : सफाई कर्मचारियों से कराएं सफाई का ही काम, महिला सोना तस्कर का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि सफाई करने के लिए नियुक्त सफाई कर्मचारियों से दूसरे काम कराने के बजाय सफाई का काम ही कराएं. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि निगम क्षेत्र में नियमित सफाई कराना निगम अधिकारियों का कर्तव्य है. अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सफाई व्यवस्था की प्रक्रिया तय करते हुए सफाई की जाए और आवासीय कॉलोनियों के निकट उचित स्थान पर पर्याप्त डस्टबिन लगाकर उनकी नियमित सफाई की जाए. अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि नियमित सफाई नहीं हुई तो संबंधित जमादार और स्वास्थ्य निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी. अदालत ने कहा कि जयपुर शहर, हेरिटेज शहर है और इसे इस तरह साफ रखा जाए कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका उदाहरण पेश किया जा सके. पढ़ें : राजस्थान हाईकोर्ट: हर साल छात्रसंघ चुनाव कैलेंडर जारी करने सहित अन्य निर्देश वाले आदेश पर अंतरिम रोक कोर्ट ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वह अपनी-अपनी कॉलोनियों को साफ रखने का प्रयास करें और इस संबंध में एनजीओ भी नगर निगम की मदद करें. अदालत ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग है. ऐसे में इस तरह के प्रयास प्रदेश के अन्य शहरों में भी किया जाए. अदालत ने प्रदेश के नगर निगमों को इस संबंध में निर्देश देने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को जिम्मेदारी दी है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विमल चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने सालों पहले नगर निगम को सफाई व्यवस्था को लेकर निगम को 16 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे, लेकिन आज तक इनकी पालना नहीं हुई. यहां तक कि नगर निगम में नियुक्त सफाई कर्मचारियों से सफाई के बजाए कार्यालय के दूसरे काम कराए जा रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस संबंध में निगम को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. थाईलैंड निवासी महिला सोना तस्कर का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट ने सोना तस्करी के आरोप में निचली अदालत में ट्रायल का सामना कर रही थाईलैंड निवासी महिला सोना तस्कर का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने निचली अदालत को कहा है कि वह पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उसे रिलीज करें. वहीं, अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता बिना अदालत की अनुमति देश छोडकर नहीं जाएगी. इसके साथ ही अदालत ने मामले में उचित कार्रवाई के लिए इस फैसले की जानकारी इमिग्रेशन ऑफिसर को देने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अरविंद भादू ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आर्थिक अपराध अदालत में उसकी सुनवाई चल रही है.