हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नव प्रसूता कर्मचारियों के लिए बने उचित तबादला नीति
हाईकोर्ट ने नव प्रसूता के तबादले पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकार मशीनी अंदाज में मां-बच्चे का पवित्र बंधन न तोड़े.
Published : October 1, 2026 at 8:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार को नव प्रसूता और उसके बच्चे के बीच के पवित्र बंधन की रक्षा करनी चाहिए. सरकार को मशीनी अंदाज में तबादला करके इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नव प्रसूता कर्मचारियों के लिए एक उचित तबादला नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. ऐसी नीति के अभाव में मां और शिशु दोनों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़े मामले में तबादला आदेश पर छह सप्ताह के लिए रोक लगाते हुए, उसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को पांच सप्ताह के भीतर तय करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंढ ने यह आदेश सुमन मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
करौली जिले में कर दिया तबादला: अदालत ने कहा कि किसी दूरस्थ स्थान पर तबादला करना दो महीने के बच्चे को उसकी माँ से जबरन अलग करने जैसा है. इससे न केवल उनके अमूल्य अधिकारों का हनन होगा, बल्कि शिशु को मानसिक आघात, असुरक्षा और कुपोषण का खतरा भी उत्पन्न होगा, जिसकी किसी भी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती. याचिका में अधिवक्ता संस्कृति गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में वरिष्ठ अध्यापिका के तौर पर कार्यरत है. उसने गत 13 मई को बच्चे को जन्म दिया था और 7 जुलाई को विभाग ने उसका तबादला करौली जिले में कर दिया.
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केवल दो महीने का है शिशु: याचिका में आगे कहा गया कि तकनीकी आधार पर उसे मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया है, क्योंकि वह पूर्व में दो बार मातृत्व अवकाश ले चुकी है. हालांकि, पूर्व में एक संतान के जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी. याचिकाकर्ता ने मानवीय आधार पर तबादला आदेश को निरस्त कराने के लिए राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की थी, लेकिन अधिकरण ने उसे खारिज कर दिया. याचिका में कहा गया है कि उसका नवजात शिशु अभी केवल दो महीने का है और पूर्ण रूप से अपनी माँ पर निर्भर है. ऐसे में उसका किसी दूरस्थ स्थान पर तबादला करना पूरी तरह अनुचित है.