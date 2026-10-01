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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नव प्रसूता कर्मचारियों के लिए बने उचित तबादला नीति

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार को नव प्रसूता और उसके बच्चे के बीच के पवित्र बंधन की रक्षा करनी चाहिए. सरकार को मशीनी अंदाज में तबादला करके इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नव प्रसूता कर्मचारियों के लिए एक उचित तबादला नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. ऐसी नीति के अभाव में मां और शिशु दोनों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़े मामले में तबादला आदेश पर छह सप्ताह के लिए रोक लगाते हुए, उसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को पांच सप्ताह के भीतर तय करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंढ ने यह आदेश सुमन मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.