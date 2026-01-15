ETV Bharat / state

हाईकोर्ट: पेड़ काटने के दोषी अधिकारियों पर हर्जाना, शराब बोतलों पर 'स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी' लेबल को लेकर जवाब तलब

शराब बोतलों पर नहीं स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बेची जा रही शराब की बोतलों पर कैंसर की स्पष्ट और सचित्र वैधानिक चेतावनी नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, मुख्य सचिव, प्रमुख आबकारी सचिव, एफएसएसएआई और आबकारी आयुक्त से जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अवनीन्द्र मिश्रा की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

वहीं राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के बदले अलग से भूमि चिन्हित कर वहां करीब 500 पेड़ लगाए गए हैं. इस पर अदालत ने कहा कि सरकार के शपथ पत्र में केवल 25 पेड़ काटने की बात कही है, लेकिन पेश किए गए दस्तावेजों से साबित है कि यह क्षेत्र घने वृक्षों से भरा हुआ था, जिन्हें अवैध रूप से काटा गया है. वहीं संबंधित एसडीएम ने वृक्षों की कटाई के लिए किसी भी प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली है. वहीं किसी अन्य स्थान पर पौधे लगाने के आधार पर बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जनहित याचिका दायर होने के बाद वर्तमान एसडीएम ने नए पौधे लगाए हैं. इससे लगता है कि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे में इन पौधों की समय-समय पर निगरानी की जाए और इस हर्जाना राशि को इन पौधों के रखरखाव में खर्च किया जाए. वहीं इनकी सुरक्षा के लिए वृक्ष रक्षक भी लगाए जाएं. जनहित याचिका में अधिवक्ता आरके शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत पाटन का भवन बनाने के लिए तत्कालीन स्थानीय एसडीएम ने बिना अधिकार पेड़ काटने की अनुमति दे दी. एसडीएम ने 17 बड़े और 8 छोटे पेड़ काटने की अनुमति दी थी, लेकिन प्रशासन ने करीब 150 पेड़ काट दिए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत भवन बनाने के लिए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और तय संख्या से कई गुणा पेड़ काटने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने दौसा जिले के सिकराय के तत्कालीन एसडीएम सहित अन्य दोषी अफसरों पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विमला देवी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए भवन निर्माण जरूरी हो सकता है, लेकिन इको सिस्टम को बनाए रखने के लिए मौजूदों पेड़ों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है. भवन निर्माण योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए की वृक्षों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे.

जनहित याचिका में अधिवक्ता गीतेश जोशी ने अदालत को बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के लेबल पर अंग्रेजी भाषा में वैधानिक चेतावनी प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है. वहीं एम्स, दिल्ली के तीन वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि मादक पदार्थों के कैंसर की वैधानिक चेतावनी का प्रकाशन किया जाना चाहिए. इसके बावजूद शराब की बोतलों पर कोई स्पष्ट और प्रभावी वैधानिक चेतावनी प्रकाशित नहीं की जाती. याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकांश शराब पीने वाले लोग निरक्षर या बहुत कम पढ़े-लिखे होते हैं. ऐसे में शराब की बोतल पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी सचित्र और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए. इसके अभाव में शराब का उपभोग करने वालों को यह जानकारी ही नहीं मिल पाती कि इसे पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर शराब की पैकेजिंग पर सचित्र और स्थानीय भाषा में वैधानिक चेतावनी प्रकाशित करने की गुहार की, जिससे इसके उपभोक्ताओं में कैंसर को लेकर जागरूकता फैल सके और स्वास्थ्य संबंधी खतरा कम हो सके. इसके बावजूद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

याचिका सुनवाई के लिए 5 लाख जमा कराने की शर्त: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए एकलपीठ की ओर से पांच लाख रुपए जमा कराने की शर्त लगाने के खिलाफ दायर अपील पर विवि चांसलर और अल्पना कटेजा से जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर महिपाल सिहाग की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता सविता सिहाग ने अदालत को बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था. जिसमें आवेदन करते समय अल्पना कटेजा ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी. जबकि नियमानुसार उन्हें इस संबंध में जानकारी देनी चाहिए थी. ऐसे में उन्होंने तथ्य छिपाकर नियमों की अवहेलना की है. इसलिए कुलपति पद पर उनके चयन को निरस्त किया जाए. वहीं एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करने के लिए पांच लाख रुपए जमा कराने की शर्त लगा दी. इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए.

इस दौरान विवि की ओर से केवियेटर के तौर पर अधिवक्ता रचित शर्मा पेश हुए. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि अल्पना कटेजा की ओर से एकलपीठ को बताया गया था कि उसके खिलाफ दर्ज शिकायत में स्पष्ट तौर पर कोई आरोप नहीं था. वहीं यह शिकायत भी खारिज हो चुकी है और उसकी रिविजन लंबित चल रही है. इसके अलावा अपीलार्थी पर भी आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन उन्होंने याचिका दायर करते समय इसकी जानकारी अदालत को नहीं दी है. ऐसे में वह स्वयं तथ्य छिपाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ तथ्य छिपाने का आरोप लगा रहा है. इसलिए याचिका को खारिज किया जाए. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा था कि वह पहले पांच लाख रुपए जमा कराए, उसके बाद याचिका पर सुनवाई की जाएगी.