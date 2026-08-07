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हाईकोर्ट की खबरें : पिंजरापोल गौशाला के अधिक अनुदान उठाने और मैरिज गार्डन चलाने पर मांगा जवाब, हेरिटेज से समझौता नहीं...

इसके अलावा अनुदान आवेदन में अंकित 4858 गौवंश टैग भारत पशुधन एप पर पंजीकृत नहीं थे. इसके बावजूद इनका अनुदान उठाया गया. वहीं, 120 व 150 दिन की अवधि तक गौवंश के गौशाला में नहीं रहने के बावजूद पूर्ण अवधि की सहायता राशि ली गई. याचिका में कहा गया कि बीते दस साल में गौशाला को अनुदान व दान में वृद्धि के बावजूद गौवंश की संख्या में गिरावट हो रही है.

याचिका में अधिवक्ता आरके शर्मा ने अदालत को बताया कि पिंजरापोल गौशाला पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है. महालेखाकार जयपुर की रिपोर्ट में माना गया है कि साल 2021 से 2025 तक गौशाला को 2.21 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अनियमित अनुदान दिया गया. गौशाला की ओर से अनुदान के लिए किए गए आवेदन में 94 गौवंश के टैग की पुनरावृति की गई और 1307 मृत गौवंश के भी टैग प्रस्तुत किए गए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला की ओर से अधिक अनुदान उठाने, परिसर में मैरिज गार्डन संचालित करने सहित गायों की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव, पशुपालन सचिव, स्वास्थ्य सचिव, गोपालन निदेशक, कलेक्टर और गौशाला प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश मुनीश कुमार शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में आरोप लगाया गया कि अनुदान और दान राशि को गौवंश के बजाए दूसरे कामों में खर्च किया जा रहा है. इसके अलावा यहां नियमों के विपरीत जाकर सुरभि सदन नाम से मैरिज गार्डन संचालित किया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि गौशाला के पीछे बहने वाले नाले के दूषित जल का उपयोग चारा और फसल उगाने के लिए किया जा रहा है. जिससे गायों के साथ-साथ उनके दूध से आमजन का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है. वहीं, यहां कार्यरत करीब 20 श्रमिकों पर श्रम कानून लागू नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

हेरिटेज से समझौता नहीं, अवैध निर्माण पर करें कार्रवाई: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि चारदीवारी के मुख्य मार्गों के हेरिटेज स्वरूप के साथ समझौता नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने यहां हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार व अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि जयपुर करीब तीन सौ साल पुराना शहर है, जो विश्व के प्रसिद्ध और हेरिटेज शहरों की सूची में अपना स्थान रखता है. ऐसे में यहां के हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

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जनहित याचिका में अधिवक्ता उमेश व्यास ने कहा कि चारदीवारी के चौड़ा रास्ता क्षेत्र में हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण किया गया है. इसके साथ ही यहां आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं. याचिका में कहा गया की निगम की ओर से अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उसके बाद निर्माण हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश दिए जाए कि वह हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए मामले में राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है.