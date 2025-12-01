ETV Bharat / state

MP-MLA के आपराधिक मामलों को लिया केस ऑफिसर स्कीम में

जयपुर: प्रदेश में एमपी और एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को केस ऑफिसर स्कीम में ले लिया गया है. राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को इस संबंध में जानकारी दी गई, जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में रखी है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की ओर से लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान सोमवार को महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि एमपी और एमएलए को लेकर पुलिस में दर्ज मामलों को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर इनमें केस ऑफिसर नियुक्ति कर दिया गए हैं. वहीं, कुछ जन प्रतिनिधियों के खिलाफ सीबीआई में मामले दर्ज हैं. ऐसे में उनकी जांच सीबीआई कर रही है. इसलिए उन मामलों में राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती.

