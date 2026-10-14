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राजस्थान हाईकोर्ट : नीट आयुष काउंसलिंग-2026 में शामिल नहीं करने पर चेयरमैन को अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को नीट आयुष काउंसलिंग-2026 में शामिल नहीं करने पर नीट आयुष काउंसलिंग चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने चेयरमैन को 16 नवंबर को शपथ पत्र पेश कर यह भी बताने के लिए कहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के 24 सितंबर के आदेश की पालना में याचिकाकर्ता की काउंसलिंग और दस्तावेजों का सत्यापन किया या नहीं.

जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश प्रणवेंद्र गुर्जर की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता ने बीएएमएस में प्रवेश के लिए नीट आयुष काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन करवाया था. नीट आयुष काउंसलिंग में प्रवेश के लिए एक वर्ग एनआरआई के बराबर फीस जमा कराने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए था. इसमें एनआरआई अभ्यर्थी के नहीं आने पर आयुष के लिए प्रवेश दिया जाना था.