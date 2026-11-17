राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: पिता के निधन के बाद तलाक होने पर भी बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार
हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद तलाक की डिक्री होने पर आश्रित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता.
Published : November 17, 2026 at 7:59 PM IST
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण पेश करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा के दौरान मृत कर्मचारी की बेटी को केवल इस तकनीकी आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके तलाक की औपचारिक डिक्री पिता की मृत्यु के बाद पारित हुई थी. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने पशुपालन विभाग के उस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें तलाक की तिथि और विवाह के बंधन को आधार बनाकर एक आश्रित बेटी का दावा ठुकरा दिया गया था. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर आगामी 90 दिनों के भीतर उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए.
क्या था पूरा मामला और कानूनी संघर्ष? अधिवक्ता शोभा प्रभाकर ने बताया कि यह पूरा मामला भीलवाड़ा के तिलक नगर निवासी 24 वर्षीय युवती से जुड़ा हुआ है. उनके पिता डॉ. सुरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनका 30 दिसंबर 2023 को अचानक निधन हो गया था. युवती का विवाह जून 2020 में हुआ था, लेकिन पति के साथ गंभीर वैवाहिक विवादों के कारण वह लंबे समय से अपने मायके में माता-पिता के साथ ही जीवन व्यतीत कर रही थी. उन्होंने अपने पति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने के साथ-साथ भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी. इसी बीच, आपसी सहमति से कानूनी रूप से उनका तलाक 20 जनवरी 2024 को हुआ, जो पिता के निधन 30 दिसंबर 2023 के कुछ दिनों बाद की तारीख थी.
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विभाग द्वारा दावा खारिज करने का आधार: पिता के निधन के बाद युवती ने मां और बहन के अनापत्ति प्रमाण पत्रों (NOC) के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधिवत आवेदन किया था. हालांकि, जब मामला कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के पास पहुंचा, तो उन्होंने यह तकनीकी आपत्ति जताई कि पिता की मृत्यु के वक्त युवती कानूनी रूप से विवाहित थीं और तलाक की डिक्री बाद में हुई है, इसलिए वह नियमों के तहत आश्रित की परिभाषा में फिट नहीं बैठतीं. इसी राय के आधार पर पशुपालन निदेशालय ने 26 जून 2024 को उनका आवेदन निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली.
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां और नजीर: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वृहद पीठ के चर्चित फैसले 'प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान सरकार' का हवाला दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996' के नियम 2(सी) से 'अविवाहित' शब्द को पहले ही विलोपित किया जा चुका है. कोर्ट ने कहा कि केवल वैवाहिक स्थिति को किसी बेटी की योग्यता तय करने का एकमात्र पैमाना नहीं बनाया जा सकता. न्याय की यह मांग है कि परिवार की वास्तविक परिस्थितियों और आर्थिक रूप से आश्रित होने के यथार्थ को परखा जाए. रिकॉर्ड से यह पूरी तरह साबित हुआ कि याचिकाकर्ता अपने पिता के निधन के समय उन्हीं के साथ रह रही थी और पूरी तरह उन पर निर्भर थी. हाईकोर्ट ने 26 जून 2024 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर कागजी पेचीदगियों को प्राथमिकता दी गई थी.
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