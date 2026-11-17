ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: पिता के निधन के बाद तलाक होने पर भी बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ( ETV Bharat )

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण पेश करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा के दौरान मृत कर्मचारी की बेटी को केवल इस तकनीकी आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके तलाक की औपचारिक डिक्री पिता की मृत्यु के बाद पारित हुई थी. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने पशुपालन विभाग के उस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें तलाक की तिथि और विवाह के बंधन को आधार बनाकर एक आश्रित बेटी का दावा ठुकरा दिया गया था. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर आगामी 90 दिनों के भीतर उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए.

क्या था पूरा मामला और कानूनी संघर्ष? अधिवक्ता शोभा प्रभाकर ने बताया कि यह पूरा मामला भीलवाड़ा के तिलक नगर निवासी 24 वर्षीय युवती से जुड़ा हुआ है. उनके पिता डॉ. सुरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनका 30 दिसंबर 2023 को अचानक निधन हो गया था. युवती का विवाह जून 2020 में हुआ था, लेकिन पति के साथ गंभीर वैवाहिक विवादों के कारण वह लंबे समय से अपने मायके में माता-पिता के साथ ही जीवन व्यतीत कर रही थी. उन्होंने अपने पति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने के साथ-साथ भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी. इसी बीच, आपसी सहमति से कानूनी रूप से उनका तलाक 20 जनवरी 2024 को हुआ, जो पिता के निधन 30 दिसंबर 2023 के कुछ दिनों बाद की तारीख थी.