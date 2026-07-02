ETV Bharat / state

High Court : अवैध बदलाव से बसों में आग लगने जैसी हो रही घटनाएं, शर्तें पूरी नहीं करने वाली बसों को चलने से रोके

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग और बस संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मनमाने बदलाव कर चलाए जा रहे वाहनों से लगातार हादसे और मौत हो रही है. कई वाहन संचालकों ने बसों में ऐसे बदलाव कर दिए हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. इन बदलावों के कारण आग लगने जैसी घटनाएं हुई और उनमें यात्रियों की जान चली गई. अदालत ने कहा कि जब तक शर्तें पूरी नहीं हो तब तक बसों को नहीं चलने दिया जाए, चाहे वह किसी भी राज्य में पंजीकृत क्यों नहीं हो. परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह सभी बसें नियमों के अनुरूप हो और वाहन संचालकों की भी जिम्मेदारी है कि वे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार की अपील पर दिए. पढ़ें : बड़ा हादसा : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ंत के बाद बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत, 29 घायल