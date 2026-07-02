High Court : अवैध बदलाव से बसों में आग लगने जैसी हो रही घटनाएं, शर्तें पूरी नहीं करने वाली बसों को चलने से रोके
Bus Fire Incidents- अदालत ने कहा कि जब तक शर्तें पूरी नहीं हों, तब तक बसों को नहीं चलने दिया जाए....
Published : July 2, 2026 at 9:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग और बस संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मनमाने बदलाव कर चलाए जा रहे वाहनों से लगातार हादसे और मौत हो रही है. कई वाहन संचालकों ने बसों में ऐसे बदलाव कर दिए हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. इन बदलावों के कारण आग लगने जैसी घटनाएं हुई और उनमें यात्रियों की जान चली गई.
अदालत ने कहा कि जब तक शर्तें पूरी नहीं हो तब तक बसों को नहीं चलने दिया जाए, चाहे वह किसी भी राज्य में पंजीकृत क्यों नहीं हो. परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह सभी बसें नियमों के अनुरूप हो और वाहन संचालकों की भी जिम्मेदारी है कि वे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार की अपील पर दिए.
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मामले के अनुसार अपीलार्थी की बस को जब्त किया गया था, जिसे हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बीमा कराने की शर्त पर अस्थायी रूप से छोडने के आदेश दिए थे. अपील में कहा गया कि जब्त करने की कार्रवाई के समय कई खामियां रहीं, जिस पर एकलपीठ ने ध्यान नहीं दिया.
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ था बड़ा हादसा : हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा घटित हुआ था. कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ के पास जीरो प्वाइंट पर ऋषिकेश से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में जा भिड़ी, इसके बाद बस में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 यात्री घायल हुए थे.