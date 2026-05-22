ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कई वर्गों की मेरिट लिस्ट रद्द

हाईकोर्ट ने कहा कि पद चाहे चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो, सरकारी सेवा में एक बेसिक स्टैंडर्ड जरूरी है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में अलग-अलग कैटेगिरी की मैरिट लिस्ट को रद्द कर दिया हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने विनोद कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जीरो कट ऑफ वाली ओबीसी एक्स सर्विस मेन और विधवा कैटेगिरी सहित अन्य की मैरिट लिस्ट को रद्द करने के आदेश दिए हैं.

अदालत ने कहा की भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी हैं. बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती करना गैर संवैधानिक माना जाएगा. वहीं अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करने की छूट दी है. अदालत ने कहा कि चाहे पद चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक बेसिक स्टैंडर्ड का होना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ नहीं, हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव से मांगा हलफनामा

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग ने 12 दिसंबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 52 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकली थी. जिसमें यह याचिकाकर्ता ने ओबीसी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन किया था. लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता के 0.65 अंक आए और गत 16 जनवरी को जारी परिणाम में उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया. याचिका में कहा गया की नियुक्ति के लिए भर्ती में कोई न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता नहीं रखी गई थी. ऐसे में पद रिक्त रहने पर नेगेटिव अंक लाने वाले अभ्यर्थी का भी चयन किया जाना चाहिए था. याचिका में दावा किया गया कि भर्ती में एक वर्ग की कट ऑफ 0.003 आई है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कई कैटेगिरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024
MERIT LIST CANCELLED
GRADE 4TH RECRUITMENT
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.