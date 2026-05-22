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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कई वर्गों की मेरिट लिस्ट रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में अलग-अलग कैटेगिरी की मैरिट लिस्ट को रद्द कर दिया हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने विनोद कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जीरो कट ऑफ वाली ओबीसी एक्स सर्विस मेन और विधवा कैटेगिरी सहित अन्य की मैरिट लिस्ट को रद्द करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा की भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी हैं. बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती करना गैर संवैधानिक माना जाएगा. वहीं अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करने की छूट दी है. अदालत ने कहा कि चाहे पद चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक बेसिक स्टैंडर्ड का होना जरूरी है.