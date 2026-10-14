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डीएनए विशेषज्ञ के बयान न होने पर हाईकोर्ट सख्त, सामूहिक दुष्कर्म-मर्डर केस में दोषियों की फांसी की सजा रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और इसमें अभियोजन पक्ष को अपराध की कड़ी से कड़ी जोड़नी थी. इसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल है, लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया. इसके साथ ही अदालत ने मामला लालसोट की ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के तौर पर बुलाया जाए और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए.

हाईकोर्ट ने रद्द की दोषियों की फांसी: अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह मामले की सुनवाई पूरी कर तीन महीने में नए सिरे से फैसला करे. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस को खारिज करते हुए और आरोपियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बावजूद विशेषज्ञों के बयान दर्ज नहीं किए जाने से विचारण दूषित हो गया है.