डीएनए विशेषज्ञ के बयान न होने पर हाईकोर्ट सख्त, सामूहिक दुष्कर्म-मर्डर केस में दोषियों की फांसी की सजा रद्द
हाईकोर्ट ने डीएनए विशेषज्ञ के बयान दर्ज कर तीन माह में नए सिरे से फैसले का आदेश दिया है.
Published : October 14, 2026 at 8:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और इसमें अभियोजन पक्ष को अपराध की कड़ी से कड़ी जोड़नी थी. इसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल है, लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया. इसके साथ ही अदालत ने मामला लालसोट की ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के तौर पर बुलाया जाए और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए.
हाईकोर्ट ने रद्द की दोषियों की फांसी: अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह मामले की सुनवाई पूरी कर तीन महीने में नए सिरे से फैसला करे. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस को खारिज करते हुए और आरोपियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बावजूद विशेषज्ञों के बयान दर्ज नहीं किए जाने से विचारण दूषित हो गया है.
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डेथ रेफरेंस में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार पूनिया ने अदालत को बताया कि कालूराम और संजू ने 23 अप्रैल 2022 को महिला का अपहरण कर उसके साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म किया था और बाद में उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था. मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शीनहीं था. ऐसे में एडीजे कोर्ट, लालसोट ने गत 19 फरवरी को दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 20 फरवरी को उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी. राज्य सरकार की ओर से डेथ रेफरेंस पेश कर गुहार की गई थी कि निचली अदालत के फैसले को कन्फर्म किया जाए.
बचाव पक्ष ने उठाए सवाल: वहीं, आरोपियों की ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने मामले में डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान ही नहीं लिए हैं. शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. चैन सिंह ने पेश होकर माना है कि उन्हें यह रिपोर्ट तैयार होने या एफएसएल परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है. बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि जब सजा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दी गई है, तो इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान बेहद जरूरी थे. अदालत की ओर से मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता मोहित बलवदा ने भी इसे जरूरी बताया. सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फांसी की सजा के आदेश को रद्द कर दिया है और निचली अदालत को डीएनए करने वाले विशेषज्ञ के बयान दर्ज कर नए सिरे से मामले में फैसला करने को कहा है.
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अमेरिका में रह रही दुष्कर्म पीड़िता को समन: वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अमेरिका में रह रही दुष्कर्म पीड़िता का मौजूदा पता लगाने और उसे नोटिस की तामील करवाने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह 21 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को पीड़िता के पासपोर्ट की जानकारी सहित पूरी डिटेल्स और समन की दो कॉपियां भेजें. अदालत ने इस आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए आगामी सुनवाई आठ सप्ताह बाद तय की है. जस्टिस अनूप कुमार ढींडसा ने यह आदेश मामले में आरोपी चंद्रभूषण सिंह की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
भारत-अमेरिका कानूनी संधि की ली जाएगी मदद: अदालत ने केंद्र सरकार को भारत और अमेरिका के बीच लागू पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) के तहत नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया अपनाने और पीड़िता का मौजूदा पता लगाने के लिए कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता मुख्य गवाह है और उसकी भागीदारी के बिना जांच प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती. इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए पीड़िता को नोटिस या समन की प्रभावी तामील होना बेहद जरूरी है. अदालत ने 3 सितंबर 2024 को परिवादिया को नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले दो सालों से नोटिस की तामील नहीं हो सकी है. सुनवाई के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि परिवादिया के परिजनों से उसके अमेरिका में रहने की जानकारी मिली है, लेकिन उसका पूरा पता और संपर्क नंबर उपलब्ध नहीं है. वहीं आरोपी के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है.
पीड़िता ने 27 जून 2022 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन 1 जुलाई 2022 को उसने खुद पुलिस थाने जाकर कहा था कि वह कोई कार्रवाई नहीं चाहती. इसके बाद पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाना प्रस्तावित किया था, लेकिन नवंबर 2022 में पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर कहा कि वह कार्रवाई चाहती है. इसके बाद पुलिस ने जांच दोबारा शुरू तो की, लेकिन पीड़िता की अनुपस्थिति के चलते जांच आगे नहीं बढ़ सकी. ऐसे में मामले में दर्ज इस एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए.
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