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High Court : डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी हासिल करने वाले अभियुक्त की सजा स्थगित

कोर्ट का बड़ा फैसला. निचली अदालत की ओर से मिली सजा स्थगित. जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 8:16 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2011 में बैंक की परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले अभियुक्त को निचली अदालत की ओर से मिली सजा को स्थगित कर दिया है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश अभियुक्त अजीत कुमार की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विकास सोमानी ने अदालत को बताया कि निचली अदालत और अपीलीय कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किए बिना ही उसे दंडित किया है. वहीं, हाईकोर्ट में पेश याचिका के निस्तारण में लंबा समय लगेगा. ऐसे में याचिकाकर्ता को मिली सजा को स्थगित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को मिली सजा को स्थगित कर दिया है.

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यह है पूरा मामला : सीबीआई ने साल 2014 में रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें कहा गया कि अजीत कुमार ने बैंक की परीक्षा के लिए साल 2011 में आवेदन किया था. भर्ती की लिखित परीक्षा में अजीत ने अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट के रूप में मुकेश कुमार को बिठाया और लिखित परीक्षा में उसका साक्षात्कार के लिए चयन हो गया.

वहीं, जून 2011 में अजीत साक्षात्कार में शामिल हुआ और उसे पास कर दिया. इस परिणाम के आधार पर जनवरी, 2012 में उसने एसबीबीजे, देवली में पदभार ग्रहण कर लिया. रिपोर्ट पर अनुसंधान के बाद सीबीआई ने विशेष न्यायालय में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. जिस पर फैसला सुनाते हुए निचली अदालत ने मुकेश कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, लेकिन अजीत कुमार को तीन साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया. इस आदेश के खिलाफ पेश अपील को भी एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इन दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई.

डिक्री के निष्पादन से पूर्व ऋणी की मौत होने पर वारिसों से कराई जा सकती है पालना : अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने कहा है कि जहां डिक्री के निष्पादन से पूर्व निर्णित ऋणी की मौत होने पर उसके विधिक वारिसों से पालना कराई जा सकती है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अप्रार्थी को निर्देश दिए हैं कि वह 30 हजार रुपए की हर्जाना राशि डिक्रीदार को अदा करे. इसके साथ ही अदालत ने संबंधित संपत्ति का कब्जा लेने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश एसएमएस इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से दायर प्रकरण में विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

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एसएमएस इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से अधिवक्ता रणवीर सिंह ने बताया कि रामबाग पैलेस परिसर में केसरी नंदन जैन को कई दशकों पूर्व क्वाटर दिया गया था. साल 1990 में कॉरपोरेशन ने दावा पेश कर परिसर खाली कराने की गुहार की. वहीं, 27 अप्रैल, 2019 को दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होने से कोर्ट ने डिक्री जारी कर दी. वहीं, केसरी नंदन के पुत्र आलोक व दीपक ने संपत्ति का कब्जा नहीं सौंपा और अदालत में पक्ष रखा की दावे में उनके पक्षकार नहीं होने के कारण वे डिक्री की पालना के लिए बाध्य नहीं है. जबकि कॉरपोरेशन का कहना था कि दोनों वारिस होने के कारण विधिक प्रतिनिधि हैं.

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