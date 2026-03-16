High Court : बाइक टैक्सी संचालन के लिए गाइडलाइन बनाने को लेकर याचिका निस्तारित, पैरोल मामलों पर अहम टिप्पणी
बाइक टैक्सी के संचालन के लिए नियम और गाइडलाइन. अदालत ने कही बड़ी बात. पैरोल मामलों में क्या हुआ ? यहां जानिए...
Published : March 16, 2026 at 9:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाइक टैक्सी के संचालन के लिए नियम और गाइडलाइन बनाने से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस संबंध में साल 2025 में नियम बनाए जा चुके हैं. ऐसे में अब याचिका सारहीन हो गई है. जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश जयपुर, महानगर तिपहिया वाहन चालक यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने अदालत को बताया कि याचिका में बाइक टैक्सी संचालन के नियम व गाइडलाइन बनाने की गुहार की गई है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम, 2025 आ गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता के तथ्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया.
याचिका में अधिवक्ता अवि शर्मा ने अदालत को बताया की प्रदेश में हजारों की संख्या में बाइक का उपयोग टैक्सी के तौर पर पर किया जा रहा है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने इनके संचालन के लिए कोई नियम और गाइडलाइन अब तक नहीं बनाई है, जबकि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 में राज्यों को इस संबंध में गाइडलाइन बनाने को कहा था. याचिका में कहा गया कि बाइक टैक्सी के रूप में कंपनियां निजी नंबर वाली बाइक को पंजीकृत कर उनका व्यावसायिक उपयोग करवा रही हैं.
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याचिका में कहा गया कि प्रदेश में पीली नंबर प्लेट लगे व्यावसायिक यात्री वाहन ही चलाने की अनुमति है. इसके बावजूद भी नियमों की अवहेलना कर आम निजी बाइक को बाइक टैक्सी के तौर पर संचालित किया जा रहा है. वहीं, यदि इस बाइक टैक्सी से दुर्घटना हो जाए तो बीमा कंपनियां निजी वाहन का हवाला देकर क्लेम भी पास नहीं करेंगी. याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्यों को पीली नंबर प्लेट लगे वाहन चलाने के लिए बाध्य किया जा रहा है और बाइक टैक्सी को इसके लिए छूट दी गई है. ऐसे में यह समानता के अधिकार के भी विपरीत है. याचिका में गुहार की गई है कि बाइक टैक्सी संचालन के लिए नियम और गाइडलाइन तैयार की जाए.
एसीएस गृह और डीजीपी ने कहा- मशीनी अंदाज में नहीं होगा पैरोल मामलों का निस्तारण : कैदियों के पैरोल प्रार्थना पत्रों के निस्तारण को लेकर अदालती आदेश की पालना में एसीएस गृह भास्कर ए सावंत और डीजीपी राजीव शर्मा वीसी के जरिए हाईकोर्ट से जुड़े. उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वे पैरोल प्रकरणों की बारीकी से मॉनिटरिंग करेंगे. वहीं, ऐसे मामलों को मशीनी अंदाज में तय करने के बजाए उचित नियमों से तय किया जाएगा.
इसके साथ ही पैरोल प्रकरणों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सिफारिशों का भी ध्यान में रखा जाएगा. दोनों अधिकारियों के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं को पैरोल दी जा चुकी है. ऐसे में मामले का निस्तारण किया जाता है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल कपूर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी राजेश चौधरी ने कहा कि बीते साल सात के पैरोल मामले को देखने से पता चलता है कि करीब साठ फीसदी प्रकरणों में पैरोल दिया जा रहा है. वहीं, नए आदेशों को निचले अफसरों तक पहुंचाया जा रहा है. याचिका में अधिवक्ता जीपी रावत ने कहा कि याचिकाकर्ता बीते चार साल से ओपन जेल में है और अब तक 12 साल की सजा भुगत चुका है. उसने नियमित पैरोल के लिए आवेदन किया था.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने गत 31 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को पैरोल देने की सिफारिश की थी, लेकिन स्थानीय एसपी ने उसे पैरोल देने पर अप्रिय घटना होने का अंदेशा जताते हुए पैरोल नहीं देने को कहा. ऐसे में उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने गत सुनवाई को एसीएस गृह और डीजीपी को इस संबंध में जानकारी देने को कहा था.