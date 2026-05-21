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NDPS मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए पूरा मामला...

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में यह स्पष्ट किया है कि केवल सह-अभियुक्त के पुलिस पूछताछ में दिए गए बयान के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती. अदालत ने कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसी जांच और कार्रवाई कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानी जाएगी. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 2773/2025 जीतेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित किया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने उसके खिलाफ संस्थित आपराधिक कार्रवाई को चुनौती कहा कि पुलिस थाना धमोतर, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज FIR नंबर 76/2019 के अनुसार 25 मई 2019 को पुलिस ने गश्त के दौरान एक लग्जरी वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा. पीछा करने पर वाहन सड़क किनारे पत्थरों से टकराकर बंद हो गया और चालक मौके से फरार हो गया. तलाशी लेने पर वाहन से भारी मात्रा में डोडाचूरा बरामद हुआ. जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल सिम और अन्य तथ्यों के आधार पर सह-अभियुक्त वीरमाराम को गिरफ्तार किया. बाद में वीरमाराम ने पूछताछ में कथित रूप से बताया कि डोडाचूरा याचिकाकर्ता से खरीदा गया था. पढ़ें : खेजड़ी काटने पर हाईकोर्ट की रोक: बिना पूर्व अनुमति नहीं कटेगा एक भी पेड़, सरकार तलाशे विकल्प मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि मुख्य सह-अभियुक्त वीरमाराम का ट्रायल पूरा होने के बाद एनडीपीएस कोर्ट, प्रतापगढ़ ने 2 सितंबर 2023 को उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. इस निर्णय को राज्य सरकार द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई. इसके बावजूद आगे की जांच में एक अन्य आरोपी विष्णाराम ने पुलिस पूछताछ के दौरान याचिकाकर्ता का नाम लिया और कहा कि डोडाचूरा उसी ने उपलब्ध कराया था.