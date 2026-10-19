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कोर्ट की खबरें : बिना विभागीय जांच किए सहायक अभियंता से वसूली पर रोक, आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2014-18 के दौरान पंचायत विकास व निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं के आधार पर सहायक अभियंता की विभागीय जांच किए बिना उससे की जाने वाली वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने पंचायती राज सचिव, दौसा कलेक्टर, और दौसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश इन्द्राज की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में पंचायत समिति बांदीकुई में कनिष्ठ अभियंता पद पर रहा था. विभागीय अफसरों ने उसके तत्कालीन कार्यकाल में ग्राम पंचायत बालाहेड़ा में हुए विकास एवं निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताएं बताकर उनसे राशि वसूलने का निर्देश दिया. वहीं, तय अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी.

केस कमजोर करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले एएसआई को सजा : एसीबी मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने आपराधिक मामले में केस कमजोर करने के नाम पर आरोपी से रिश्वत लेने वाले श्याम नगर थाने के तत्कालीन एएसआई लक्ष्मीनारायण मीणा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

याचिका में कहा गया कि किसी सरकारी कर्मचारी पर वित्तीय दायित्व निर्धारित करने और वसूली से पहले लागू सेवा नियम व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है. इसलिए उससे वसूली पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने वसूली पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1958 की तय प्रक्रिया का पालन किए बिना उससे वसूली कार्रवाई शुरू की है, जबकि उसके कार्यकाल में निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं हुई. विभागीय अफसरों ने 10 साल बाद कथित अनियमितता में याचिकाकर्ता सहित तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं अन्य कर्मचारियों की अलग अलग व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने अदालत ने बताया कि परिवादी सत्यनारायण शर्मा ने 20 जुलाई, 2020 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ कर विभाग ने श्याम नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी जांच एएसआई लक्ष्मीनारायण कर रहा था. मुकदमे में एफआर लगाने की एवज में उससे एक लाख रुपए की मांग की गई थी.

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वहीं, रिश्वत नहीं देने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. जमानत पर बाहर आने के बाद जांच अधिकारी ने मामला कमजोर करने के नाम पर खुद और थानाधिकारी के नाम पर दस हजार रुपए रिश्वत मांगी. एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. वहीं, एसीबी ने 28 जुलाई 2020 को रिश्वत राशि लेते हुए अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जांच के बाद एसीबी ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक, मांगा जवाब : राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती-2025 में चयन प्रक्रिया जारी रखने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. ज्योति जांगिड की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2025 में आयुष ऑफिसर के 1340 पदों को संविदा से भरने के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के चिकित्सकों से आवेदन मांगे, जिसमें चयन बोर्ड की ओर से अब तीनों पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए एक सामान्य मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है. जिससे यह जानकारी नहीं मिलती की किस पद्धति में कितने पद हैं और उसके लिए कितने चिकित्सकों ने आवेदन किया है.

याचिका में कहा गया कि तीनों पद्धति के लिए अलग-अलग पेपर होते हैं और कठिनाई का स्तर भी अलग-अलग होता है. एक ही मेरिट लिस्ट बनाने के खिलाफ विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी आई थी. इस रिपोर्ट में तीनों पद्धतियों के लिए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को गलत बताया गया था. इसके बावजूद बोर्ड की ओर से एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है. याचिका में कहा गया कि एक मेरिट लिस्ट बनने से अभ्यर्थियों को मेरिट का नुकसान हो रहा है. इसलिए इस मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया जारी रखने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.