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हाईकोर्ट की सख्ती: स्कूल शिक्षा सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी, जानें क्या है मामला

हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालती नोटिस की अनदेखी पर कड़ी नाराजगी जताई.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 8:45 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत की ओर से जारी नोटिस तामील होने के बाद भी स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से पेश न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है. इसके साथ ही, अदालत ने आगामी सुनवाई पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्कूल शिक्षा सचिव को पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि मामले में पक्षकार बनाए गए प्रमुख स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से पैरवी करने के लिए उन्हें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. इस पर अदालत ने प्रमुख स्कूल शिक्षा सचिव को जमानती वारंट जारी कर तलब किया है. अवमानना याचिका में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आमिर खान ने अदालत को बताया कि महात्मा गांधी और विवेकानंद मॉडल स्कूल में पूर्व शिक्षकों को चयन तथा साक्षात्कार के बाद भी नई जगह पर नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था.

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इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 8 सितंबर, 2025 को याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिए थे. इस आदेश की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. पिछली सुनवाई पर अदालत की ओर से अवमानना नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों को तलब किया गया था, लेकिन नोटिस तामील होने के बावजूद प्रमुख शिक्षा सचिव की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया गया.

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