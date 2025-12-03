हाईकोर्ट के दो अहम फैसले: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रोकी, एएजी मिश्रा की नियुक्ति वैध
कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पर रोक लगाई. सिलेबस जारी करने के 30 दिन बाद परीक्षा होगी. पदमेश मिश्रा की एएजी नियुक्ति को वैध ठहराया.
Published : December 3, 2025 at 8:52 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को दो अहम मामलों में फैसला सुनाया. पहले मामले में कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी. दूसरे मामले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पदमेश मिश्रा को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) नियुक्त किए जाने को कानूनी तौर पर वैध ठहराया है.
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक: अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिया कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करे और उसके तीस दिन बाद ही परीक्षा आयोजित कराए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित पिछली कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद आयोग अभी भी अपारदर्शी प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश का पालन करते हुए आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता अदालत में पेश हुए. उन्होंने बताया कि अपडेटेड सिलेबस 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था, लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च, 2025 ही रखी गई थी.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसका सिलेबस मार्च में जारी किया गया. बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर वाली भर्ती रद्द कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने 18 सितंबर को नई भर्ती निकालकर समय पर सिलेबस जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया गया है. ऐसे में 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा की अभ्यर्थी कैसे तैयारी कर पाएंगे. आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एम.एफ. बेग ने कहा कि दिसंबर 2024 की भर्ती के बाद जारी सिलेबस को ही नई भर्ती में रखा गया है. उसे भ्रम से बचाने के लिए जारी करने की तारीख पुरानी रखी गई है, हालांकि उसे नए भर्ती विज्ञापन के बाद अपलोड किया गया है.
एएजी पदमेश मिश्रा की नियुक्ति को वैध ठहराया: हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पदमेश मिश्रा को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) नियुक्त करने को वैध माना है. अदालत ने कहा कि लॉ ऑफिसर की नियुक्ति करना राज्य सरकार का प्रशासनिक व वैधानिक अधिकार है और यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह जांच करे कि सरकार अपनी पैरवी के लिए किसे नियुक्त करती है.
एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा और जस्टिस बी.एस. संधू की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील समदडिया की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार की वाद नीति-2018 के अनुसार 10 वर्ष का वकालत अनुभव रखने वाले अधिवक्ता को ही एएजी नियुक्त किया जा सकता है, जबकि सरकार ने इसमें संशोधन कर विशेषज्ञता के आधार पर किसी भी अधिवक्ता को एएजी बनाने का प्रावधान किया है. इसी के तहत 2019 में वकील के रूप में पंजीकृत पदमेश मिश्रा को 23 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पैनल एडवोकेट नियुक्त किया गया और तीन दिन बाद ही उन्हें एएजी बना दिया गया. राज्य के एएजी विज्ञान शाह ने जवाब में कहा कि वाद नीति बाध्यकारी नहीं है और सरकार को उसमें संशोधन का अधिकार है. पदमेश मिश्रा की नियुक्ति संशोधन के बाद ही की गई है. खंडपीठ ने इसी आधार पर अपील खारिज कर दी.