ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के दो अहम फैसले: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रोकी, एएजी मिश्रा की नियुक्ति वैध

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को दो अहम मामलों में फैसला सुनाया. पहले मामले में कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी. दूसरे मामले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पदमेश मिश्रा को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) नियुक्त किए जाने को कानूनी तौर पर वैध ठहराया है.

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक: अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिया कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करे और उसके तीस दिन बाद ही परीक्षा आयोजित कराए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित पिछली कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद आयोग अभी भी अपारदर्शी प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश का पालन करते हुए आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता अदालत में पेश हुए. उन्होंने बताया कि अपडेटेड सिलेबस 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था, लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च, 2025 ही रखी गई थी.

पढ़ें: हाईकोर्ट के फैसले: खाद्य कानून में पुलिस नहीं कर सकती सीधे कार्रवाई, यूटीबी चिकित्सकों की सेवाएं रखें जारी

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसका सिलेबस मार्च में जारी किया गया. बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर वाली भर्ती रद्द कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने 18 सितंबर को नई भर्ती निकालकर समय पर सिलेबस जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया गया है. ऐसे में 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा की अभ्यर्थी कैसे तैयारी कर पाएंगे. आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एम.एफ. बेग ने कहा कि दिसंबर 2024 की भर्ती के बाद जारी सिलेबस को ही नई भर्ती में रखा गया है. उसे भ्रम से बचाने के लिए जारी करने की तारीख पुरानी रखी गई है, हालांकि उसे नए भर्ती विज्ञापन के बाद अपलोड किया गया है.