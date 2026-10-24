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चिकित्सा निदेशक पेश होकर बताएं कि आदेश के बावजूद संविदाकर्मी की सेवा जारी क्यों नहीं रही-हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत संविदा पर लगे लैब सहायक की सेवाएं जारी न रखने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा निदेशक को 28 अक्टूबर को पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश गुड्डी सैनी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.