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राजस्थान हाईकोर्ट: व्हाट्सएप नोटिस से गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, विवि कुलपति को अवमानना नोटिस जारी

जस्टिस प्रवीर भटनागर ने आरएसएलडीसी में हुए घूसकांड से जुड़े मामले में रवि मीणा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया. अदालत ने कहा कि नोटिस की तामील कानून में निर्धारित प्रक्रिया अर्थात व्यक्तिगत तामील, चस्पा और स्पीड पोस्ट आदि से ही होनी चाहिए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि एसीबी ने याचिकाकर्ता को 1 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. इससे पहले जांच अधिकारी ने 25 जनवरी, 2023 को व्हाट्सएप से नोटिस भेजकर 31 जनवरी को पेश होने को कहा था. याचिकाकर्ता ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उसे गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने एसीबी की इस कार्रवाई को गलत मानते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को अवमानना का दोषी ठहराया और उन्हें सजा के बिंदु पर 6 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया नोटिस सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत कानूनी रूप से वैध नहीं है. ऐसे नोटिस के आधार पर की गई गिरफ्तारी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है. एक अन्य मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अनुदेशक भर्ती-2024 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए तय आरक्षण से कम सीटें आरक्षित रखने पर आरपीएससी सचिव और चेयरमैन सहित स्किल व प्लानिंग सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में कानूनी प्रक्रिया के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया. एक मामले में व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए नोटिस के आधार पर की गई गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, वहीं दूसरे मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति को अदालती आदेश की अवमानना का नोटिस जारी किया.

राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति को अवमानना नोटिस: दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर अदालती आदेश का पालन न करने पर कुलपति अल्पना कटेजा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने नीरज खींचड़ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अधिवक्ता तुषार पंवार ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 19 दिसंबर को छात्रसंघ चुनाव से संबंधित याचिका का निस्तारण करते हुए विवि प्रशासन को निर्देश दिए थे कि 19 जनवरी, 2026 को बैठक कर उसके 15 दिनों में निर्णय को अधिसूचित किया जाए.

याचिका में कहा गया कि विवि प्रशासन ने तय अवधि बीतने के बाद भी बैठक के निर्णय को अधिसूचित नहीं किया, जो अदालती आदेश की जानबूझकर की गई अवमानना है. अदालत ने सुनवाई के बाद कुलपति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने पहले छात्रसंघ चुनाव तत्काल कराने से इनकार करते हुए विवि को बैठक कर फैसला अधिसूचित करने का निर्देश दिया था.

सहायक अनुदेशक भर्ती मामले में आरपीएससी को नोटिस: राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अनुदेशक भर्ती-2024 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए तय आरक्षण से कम सीटें आरक्षित रखने पर आरपीएससी सचिव और चेयरमैन सहित स्किल व प्लानिंग सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती की नियुक्तियों को अपील के निर्णयाधीन रखा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से 63 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती में 5 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे गए थे, जबकि नियमानुसार आयोग को 8 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखने थे. याचिकाकर्ता ने भर्ती में भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन किया था, लेकिन तय संख्या में पद आरक्षित न होने के कारण उसका चयन नहीं हो सका.

याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षा से पहले 22 अक्टूबर, 2024 को आयोग को इस विसंगति के संबंध में अवगत करा दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, एकलपीठ ने उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में भाग ले चुका है, अतः वह अब चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता. याचिका में गुहार लगाई गई कि एकलपीठ का आदेश रद्द करते हुए आरपीएससी को निर्देश दिए जाएं कि वह तय अनुपात में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे. सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए नियुक्तियों को याचिका में निर्णयाधीन रखा है.