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कोर्ट की खबरें : मृतक के आश्रितों को 61.35 लाख रुपए ब्याज सहित अदा करने के आदेश, असाधारण मामलों में ही दी जा सकती है चुनौती

जयपुर: अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-8 महानगर द्वितीय ने बस का इंतजार कर रहे व्यक्ति की सांड के हमले में मौत होने पर नगर निगम, जिला कलेक्टर और स्वायत्त शासन सचिव की संयुक्त जिम्मेदारी मानी है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों को आदेश दिए हैं कि वह मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के तौर पर 61.35 लाख रुपए अप्रैल, 2023 से छह फीसदी ब्याज सहित अदा करे.

अदालत ने यह आदेश रेखा देवी व अन्य की ओर से घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि साक्ष्य से साबित है कि गिर्राज प्रसाद की मौत सांड के हमले से आई गंभीर चोटों के कारण हुई है.

मृतक के आश्रितों ने नगर निगम हेरिटेज, जिला कलेक्टर जयपुर व स्वायत्त शासन सचिव को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा किया. जवाब में नगर निगम का कहना था कि मृतक की मौत आवारा सांड से नहीं, बल्कि किसी वाहन दुर्घटना में हुई है. उसने आवारा पशुओं को पकड़ने का ठेका एक निजी फर्म को दे रखा है. इसलिए उनके खिलाफ क्षतिपूर्ति दावे को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पीड़ित पक्ष को हर्जाना राशि ब्याज सहित अदा करने को कहा है.

परिवाद में अधिवक्ता सतीश कुमार ने अदालत को बताया कि 13 नवंबर, 2022 की शाम 6.30 बजे गिर्राज प्रसाद शर्मा रामगढ़ मोड पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया और उछालकर नीचे गिरा दिया. इससे उनके सिर व अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

तबादलों को लेकर न्यायिक दखल सीमित, असाधारण मामलों में ही दी जा सकती है चुनौती : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि तबादला सरकारी सेवा का अनिवार्य हिस्सा है और कोई कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर तैनात रहने का अधिकार नहीं रखता है. इसके अलावा ऐसे मामलों में अदालतों के पास न्यायिक दखल सीमित रूप में ही है. अदालत ने कहा की तबादला आदेश को केवल अत्यंत दुर्लभ स्थिति में ही चुनौती दी जा सकती है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश मनोज कुमार गुप्ता व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा की तबादला आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की बाढ़ आई हुई है. अधिकांश कर्मचारी अपनी ट्रांसफर की गई जगह पर कार्यभार संभालने के इच्छुक नहीं होते हैं, जिसके कारण वे अदालत या राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण की शरण लेते हैं. इस प्रवृत्ति के चलते प्रशासनिक मशीनरी का कामकाज ठप हो रहा है और सरकारी कार्यप्रणाली बुरी तरह प्रभावित हो रही है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी गई है कि वे दो सप्ताह के भीतर अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को शिकायतों को लेकर विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को दो सप्ताह में भीतर तर्कसंगत आदेश देने के निर्देश देते हुए तब तक तबादला आदेश को स्थगित रखा है.

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अदालत ने चुनौती देने के यह बताए आधार : अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का तबादला द्वेषता या पक्षपात के कारण किया गया हो और कर्मचारी यह साबित कर सके तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है. इसके अलावा यदि किसी कानूनी प्रावधान का हनन कर किए गए तबादला आदेश को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है.

अदालत ने कहा कि यदि कर्मचारी का तबादला किसी ऐसे अधिकारी ने कर दिया है और जिसे ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं था तो उसे याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है. इसके अलावा कर्मचारी किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया है, जो जीवन के लिए कठिनाई पैदा करे तो किए गए तबादला आदेश को चुनौती दी जा सकती है.