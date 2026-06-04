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कोर्ट की खबरें : छात्र के परिजनों को 39.12 लाख का मुआवजा, नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने पर मांगा जवाब

इस दौरान मोटरसाइकिल चला रहा मेडिकल छात्र विजय चौधरी बुरी तरह जल गया और सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. क्लेम याचिका में कहा गया कि घटना में शामिल वाहन के स्वामी, चालक और बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के तौर पर 39.12 लाख रुपए ब्याज सहित अदा करने को कहा है.

क्लेम याचिका में अधिवक्ता मनीष जैन ने अदालत को बताया कि 27 जून, 2022 की देर रात विजय चौधरी अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से मेडिकल हॉस्टल जा रहा था. जब वे जेएलएन मार्ग पर गणेश मंदिर चौराहे से गुजर रहे थे तो एक तेज गति की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई.

जयपुर: मोटर दुर्घटना मामलों की विशेष अदालत ने चार साल पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर चौराहे पर दुर्घटना में मारे गए एमबीबीएस छात्र के परिजनों को कुल 39.12 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि बीमा कंपनी क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से छह फीसदी ब्याज भी इस राशि पर अदा करे. अदालत ने यह आदेश हंसा देवी व अन्य की क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

बिना सूचना बाल कल्याण समिति में नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने पर मांगा जवाब : राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर की जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पद पर बिना आम सूचना निकाले नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने पर बाल अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर व सदस्य सचिव सहित सहायक निदेशक से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने इन पदों की चयन प्रक्रिया को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उदय भान सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)

याचिका में अधिवक्ता दिलीप सिंह कुरका ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता भरतपुर जिले की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य पद पर आवेदन करना चाहते थे. विभाग की ओर से अन्य जिलों में नियुक्तियों के लिए आम सूचना जारी की गई, लेकिन भरतपुर जिले की समिति के लिए कोई आम सूचना या भर्ती नोटिस जारी नहीं किया गया.

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याचिकाकर्ता को हाल ही में जानकारी मिली की जिला समिति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता ने बाल संरक्षण यूनिट के समक्ष आवेदन किया तो उसका आवेदन यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च को निकल चुकी है. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि भर्ती के लिए आम सूचना जारी करना जरूरी है, ताकि आमजन को इसकी सूचना मिले और इच्छुक व्यक्ति इसमें आवेदन कर सके. याचिका में गुहार की गई की आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए और उसकी आम सूचना जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है.