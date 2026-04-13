राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर जिला न्यायालय और बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर जिला न्यायालय और बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
हर बार की तरह पुलिस को तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.
Published : April 13, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 11:56 AM IST
जयपुर/बीकानेर : राजस्थान हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की आए दिन धमकियां मिल रही हैं. इसी क्रम में सोमवार को भी जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में बम विस्फोट करने को लेकर धमकी भरा ईमेल कोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा गया. हालांकि, हर बार की तरह पुलिस को तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. वहीं, बीकानेर में भी कोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला है. डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीम ने कोर्ट के चप्पे-चप्पे की गहन तलाशी ली.
दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संदीप लुहाडिया का कहना है कि हर बार मेल मिलने के बाद जांच एजेंसियां आकर परिसर की तलाशी लेती हैं, लेकिन यह सिर्फ धमकी ही साबित होती है. इस दौरान सरकार के लाखों रुपए भी खर्च होते हैं. कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है. सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में यहां कभी भी ऐसी धमकी वास्तविक रूप ले सकती है.
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हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह के अनुसार ग्रीष्मकालीन कोर्ट के पहले दिन सुबह कोर्ट की ऑफिशियल मेल आईडी पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया. इस पर कोर्ट प्रशासन की ओर से स्थानीय थाने सहित आलाधिकारियों को जानकारी दी गई. इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. दूसरी ओर मौके पर पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के आलाधिकारी और डॉग स्वायड भी मौके पर पहुंचे.
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इस दौरान डॉग स्वायड ने कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला. पुलिस आईपी एड्रेस के जरिए भी ई-मेल भेजने वाले का पता लगा रही है. इससे पूर्व भी सेशन कोर्ट परिसर में करीब आधा दर्जन बार बम विस्फोट करने की धमकी मिल चुकी है. हाईकोर्ट में भी एक दर्जन से अधिक बार ऐसे मेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.