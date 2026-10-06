हाईकोर्ट के फैसले: महिला प्रबोधक का रिकॉर्ड न सुधारने पर शिक्षा विभाग पर 10 हजार हर्जाना, जेडीए ने अतिक्रमण हटाने को मांगा 4 सप्ताह का समय
राजस्थान हाईकोर्ट ने सर्विस रिकॉर्ड में नाम सुधारने व अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : October 6, 2026 at 9:01 PM IST
जयपुर: महिला प्रबोधक के सर्विस रिकॉर्ड में नाम सुधारने में लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है. अदालत ने विभाग की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है और रिकॉर्ड में जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं. इधर, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई भी की. हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है. जेडीए ने न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक करीब 700 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाकर इस संबंध में हाईकोर्ट में शपथ-पत्र पेश किया है.
महिला प्रबोधक के रिकॉर्ड में नाम नहीं सुधारने पर हाईकोर्ट नाराज: हाईकोर्ट ने महिला प्रबोधक के सर्विस रिकॉर्ड में लंबे समय तक नाम सही नहीं करने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश शकुंतला देवी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए और उसे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए.अदालत ने हर्जाना राशि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूलने की छूट दी है.
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छोटी गलती के लिए कोर्ट के चक्कर लगवाना प्रक्रिया का दुरुपयोग: छोटी सी लिपिकीय गलती को सुधारने के लिए याचिकाकर्ता को सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े. यह विभाग की उदासीनता का ज्वलंत उदाहरण है. अदालतें पहले ही वास्तविक मुकदमों से दबी पड़ी हैं. राज्य अपने कर्मचारियों को ऐसी छोटी गलती सुधारने के लिए कोर्ट आने को मजबूर करे तो यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है. गलत नाम रहने से कर्मचारी को मानसिक पीड़ा और अपमान सहना पड़ता है. आदर्श नियोक्ता का फर्ज है कि शिकायत मिलते ही तुरंत जांच कर सुधार कर दे. फाइल को धूल फांकने देना लापरवाही नहीं बल्कि दोषपूर्ण निष्क्रियता है.अदालत ने हर्जाना राशि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूलने की छूट दी है.
सुधार के लिए दो साल तक चक्कर कटवाए: याचिका में वकील ताराचंद शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का प्रबोधक पद पर चयन हुआ था.याचिकाकर्ता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार और अन्य दस्तावेजों में भी शकुंतला देवी शर्मा ही नाम है, लेकिन नियुक्ति आदेश और सेवा पुस्तिका में देवी शब्द हटाकर केवल शकुन्तला शर्मा लिख दिया गया. याचिकाकर्ता ने जुलाई 2023 में नाम सुधारने का अभ्यावेदन दिया और कई रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन विभाग ने न तो सुधार किया और न ही कोई जवाब दिया. मजबूर होकर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो विभाग अचानक सक्रिय हो गया और अप्रैल 2025 में नाम सुधार का आदेश जारी कर दिया.
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हाईकोर्ट के आदेश पर जेडीए ने पेश किया शपथ पत्र: हाईकोर्ट की ओर से न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक और स्थानीय विश्वा नगर में अतिक्रमण हटाने के आदेश की पालना में जेडीए ने शपथ पत्र पेश कर जानकारी दी. जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने शपथ पत्र में कहा कि जेडीए ने सोमवार को गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक की ओर कार्रवाई करते हुए रोड के दोनों ओर 700 मीटर दूरी में 100 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण हटाए हैं.
जेडीए ने मांगा 4 सप्ताह का समय: अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जिन संपत्तियों को तोड़ने के लिए निशान लगाए थे, वहां जेडीए को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. जिसके चलते कार्रवाई में समय लगा. जेडीए ने पूरी रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा है.जेडीए ने कहा कि इस रोड पर 9 स्कीम नगर निगम की हैं और इनमें प्रभावितों की ओर से 100 आपत्तियां दर्ज कराई हैं. जेडीए ने इन आपत्तियों को नगर निगम के पास परीक्षण के लिए भेजा है. इसके साथ ही जेडीए ने मामले में मदनलाल कुमावत के पक्षकार बनने की अर्जी पर जवाब दिया है.
जेडीए ने कहा कि उसके पास सोसायटी का पट्टा है और ऐसे में उसे मामले में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है.मामले से जुड़े अधिवक्ता गीतेश जोशी ने बताया कि मास्टर प्लान में सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की सड़क की चौड़ाई 100 फीट है और विश्वा नगर में रोड तीस फीट चौड़ी है. अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के चलते यहां सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है.
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