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हाईकोर्ट के फैसले: महिला प्रबोधक का रिकॉर्ड न सुधारने पर शिक्षा विभाग पर 10 हजार हर्जाना, जेडीए ने अतिक्रमण हटाने को मांगा 4 सप्ताह का समय

राजस्थान हाईकोर्ट. ( Etv Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: महिला प्रबोधक के सर्विस रिकॉर्ड में नाम सुधारने में लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है. अदालत ने विभाग की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है और रिकॉर्ड में जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं. इधर, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई भी की. हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है. जेडीए ने न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक करीब 700 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाकर इस संबंध में हाईकोर्ट में शपथ-पत्र पेश किया है.