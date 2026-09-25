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सबूत के तौर पर CCTV फुटेज का इस्तेमाल तो आरोपी को कॉपी देना जरूरी, ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द: राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सीसीटीवी फुटेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को सबूत के तौर पर उपयोग किया जा रहा है. इसे आरोप पत्र के साथ अदालत में पेश किया गया है, तो उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अमर सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने करौली जिले की निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाली डीवीडी और पेन ड्राइव की कॉपी देने से इनकार कर दिया था.

अदालत ने अपने आदेश में कहा- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है. जब तक अभियोजन के इलेक्ट्रॉनिक सबूत आरोपी को नहीं मिलेंगे, तब तक वह अपना बचाव प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएगा.

चार्जशीट के साथ जमा की थी DVD: याचिका में अधिवक्ता राहुल शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया गया था. पुलिस ने चार्जशीट के साथ घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाली डीवीडी और पेन ड्राइव भी कोर्ट में जमा करवाई थी.