चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई : 100 किलोग्राम टोफू नष्ट, भ्रामक प्रचार पर सख्ती
जयपुर में भ्रामक सूचनाओं एवं भ्रामक प्रचार के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई. जानिए पूरा मामला...
Published : July 3, 2026 at 10:14 PM IST
जयपुर: 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला की निगरानी में जयपुर में भ्रामक सूचनाओं एवं भ्रामक प्रचार के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी हालिया पत्रों एवं नियामक निर्देशों की पालना में की गई और नियमविरुद्ध गतिविधियां पाए जाने पर की गई है.
डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम द्वारा नाड़ा की ढाणी, गोल्यावास स्थित मैसर्स गौड़ हैल्दी फूड का निरीक्षण किया गया. उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि 'सिल्कन' ब्रांड टोफू के पैकेटों पर रिच इन विटामिन, हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग बोन्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ एनीमिया, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, लोवर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जैसे अप्रमाणित एवं भ्रामक स्वास्थ्य दावे अंकित कर उत्पाद का विक्रय किया जा रहा था.
उन्होंने बताया कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण के स्वास्थ्य संबंधी दावे करना न केवल उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा कानूनों का गंभीर उल्लंघन है. FSSAI द्वारा भी इस प्रकार के दावों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है.
पढ़ें : राजस्थान में मिलावट पर सख्त वार: 16 खाद्य पदार्थों पर 2 माह का प्रतिबंध, 13 लाइसेंस निलंबित
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी : कार्रवाई के दौरान टोफू के नमूने लिए गए तथा विक्रय हेतु पैकिंग किए गए 220 ग्राम के 300 पैकेट एवं 1 किलोग्राम के 30 पैकेट (कुल लगभग 100 किलोग्राम) नष्ट करवाए गए. साथ ही, पैकिंग हेतु रखे लगभग 2000 पाउचों को सीज किया गया. नियमानुसार नए लेबल स्वीकृत होने तक निर्माण एवं विक्रय पर रोक लगा दी गई है.
इसी क्रम में फूड सेफ्टी टीम द्वारा मालवीय नगर स्थित ब्लिंकिट के वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया, जांच में पाया गया कि 'फास्ट अप रीलोड' ब्रांड की नॉन-कार्बोनेटेड बेवरेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भ्रामक रूप से 'स्पोर्ट्स ड्रिंक' के रूप में प्रदर्शित कर विक्रय किया जा रहा था. FSSAI द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 'स्पोर्ट्स ड्रिंक' अथवा 'एनर्जी ड्रिंक' जैसे शब्दों के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है. इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग उत्पाद के नाम या प्रचार में करना भ्रामक माना जाएगा. टीम द्वारा संबंधित उत्पादों के नमूने लिए गए एवं डिजिटल साक्ष्य संकलित किए गए हैं. प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
एफएसएसएआई द्वारा जारी निर्देश :
- 'Sports Drink' एवं 'Energy Drink' जैसे शब्दों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है.
- ऐसे शब्दों का उपयोग product descriptor या labeling में नहीं किया जा सकता.
- किसी भी खाद्य उत्पाद को रोग निवारण, स्वास्थ्य सुधार या चिकित्सीय लाभ दर्शाने वाले दावे करना प्रतिबंधित है.
- बिना वैज्ञानिक प्रमाण के पोषण/स्वास्थ्य दावे करना भ्रामक माना जाएगा.
- उक्त प्रकरण Food Safety and Standards Act, 2006 तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन है.
- धारा 24 - भ्रामक विज्ञापन एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का निषेध.
- धारा 53 - भ्रामक विज्ञापन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना.
- Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 - बिना वैज्ञानिक प्रमाण के दावे प्रतिबंधित.
- Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 - लेबलिंग में भ्रामक जानकारी दंडनीय.
खाद्य सुरक्षा विभाग आमजन से अपील करता है :
- किसी भी खाद्य उत्पाद पर लिखे स्वास्थ्य दावों पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें.
- 'इम्यूनिटी बढ़ाने', 'बीमारी ठीक करने', 'सुपरफूड' जैसे दावों से सतर्क रहें.
- केवल वैध FSSAI लाइसेंस एवं सही लेबलिंग वाले उत्पाद ही खरीदें.
- किसी भी संदिग्ध उत्पाद की सूचना विभाग को दें.