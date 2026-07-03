ETV Bharat / state

चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई : 100 किलोग्राम टोफू नष्ट, भ्रामक प्रचार पर सख्ती

100 किलोग्राम टोफू किया नष्ट ( Source : Health Department )

जयपुर: 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला की निगरानी में जयपुर में भ्रामक सूचनाओं एवं भ्रामक प्रचार के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी हालिया पत्रों एवं नियामक निर्देशों की पालना में की गई और नियमविरुद्ध गतिविधियां पाए जाने पर की गई है. डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम द्वारा नाड़ा की ढाणी, गोल्यावास स्थित मैसर्स गौड़ हैल्दी फूड का निरीक्षण किया गया. उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि 'सिल्कन' ब्रांड टोफू के पैकेटों पर रिच इन विटामिन, हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग बोन्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ एनीमिया, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, लोवर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जैसे अप्रमाणित एवं भ्रामक स्वास्थ्य दावे अंकित कर उत्पाद का विक्रय किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण के स्वास्थ्य संबंधी दावे करना न केवल उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा कानूनों का गंभीर उल्लंघन है. FSSAI द्वारा भी इस प्रकार के दावों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है. पढ़ें : राजस्थान में मिलावट पर सख्त वार: 16 खाद्य पदार्थों पर 2 माह का प्रतिबंध, 13 लाइसेंस निलंबित