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Rajasthan Maternal Death : भीलवाड़ा जिले में दो और प्रसूताओं की मौत, चिकित्सा विभाग ने शुरू की जांच

अस्पताल में दो प्रसूताओं की मौत के बाद भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शर्मा ने जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं, महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि दोनों प्रसूताओं की मौत अत्यधिक रक्तस्राव, एम्बोलिज्म व तान आने से हुई है. भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी क्षेत्र के दातडा गांव निवासी 22 वर्षीय सुगना पत्नी मोहन बैरवा के घर दूसरे बच्चे के जन्म का इंतजार खत्म हुआ था, लेकिन मां अपने नवजात को ठीक से देख भी नहीं सकी.

भीलवाड़ा: जून माह के प्रथम पखवाड़े में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में चार प्रसूताओं सहित पांच महिलाओं की मौत का मामला देश भर में सुर्खियों रहा था. उसके बाद प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधारने व प्रसूता की मौत के मामले में जांच के निर्देश दिए थे. वहीं, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर प्रसूताओं के बेहतर इलाज के लिए विशेष वार्ड की स्थापना भी की गई, जहां बिमारी से ग्रसित व क्रिटकल प्रसूताओं का आसानी से इलाज (प्रसव) कराया जा सके. लेकिन बीते बुधवार की शाम भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा व भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर क्षेत्र की रहने वाली दो और प्रसूताओं की मौत का मामला फिर सुर्खियों में है.

22 वर्षीय सुगना का भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में स्थित सैटेलाइट अस्पताल में सामान्य प्रसव के बाद उसे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा. हालत बिगड़ने पर शाहपुरा से डॉक्टरों ने तत्काल भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया. अस्पताल पहुंचने तक उसकी पल्स और ब्लड प्रेशर कम हो गया था और जांच के दौरान उनका हीमोग्लोबिन (एचबी) मात्र 1.8 ग्राम और प्लेटलेट्स केवल 4000 पाए गए. डॉक्टरों ने सुगना को आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट दिया. उसके बाद ब्लड और प्लेटलेट्स चढ़ाकर सुगना को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण 22 वर्षीय सुगना बैरवा की मौत हो गई.

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वहीं, दूसरी प्रसूता भीलवाड़ा शहर की पटेल नगर में रह रही 18 वर्षीय रानी पत्नी भूरा बंजारा के जीवन में पहली डिलीवरी थी. पहली संतान के जन्म से परिवार में खुशियां छा गईं, लेकिन कुछ देर बाद रानी बंजारा की अत्यधिक रक्तस्राव होने से एंबोलिज्म व शरीर अकड़ने लगा, जिससे रानी बंजारा की भी मौत हो गई. वहीं, महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि कोटड़ी क्षेत्र की प्रसूता 22 वर्षीय सुगना शाहपुरा से रेफर होकर आई थी. उसकी स्थिति क्रिटिकल थी.

भीलवाड़ा का महात्मा गांधी अस्पताल (ETV Bharat Bhilwara)

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अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था, जिससे उनकी मौत हुई. जबकि भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर की रहने वाली 18 वर्षीय रानी बंजारा की सामान्य डिलीवरी हुई थी. डिलीवरी के दौरान उनको तान आने लगी. अत्यधिक रक्तस्राव सहित कई गंभीर बीमारियों के कारण उनकी मौत हुई है. इस मामले में भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि दो प्रसूताओ की मौत काफी दुखद घटना है. पहली प्रसूता कोटड़ी क्षेत्र की है, जिसकी डिलीवरी शाहपुरा में हुई थी. गंभीर स्थिति होने पर भीलवाड़ा रेफर किया गया, यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हुई. दूसरी प्रसूता पटेल नगर क्षेत्र की है. उसके भी अत्यधिक रक्तस्राव होने से मौत हुई है. हम पूरे तथ्यों की जांच कर रहे हैं. पुराने डाटा खंगालने के निर्देश दिए गए हैं.