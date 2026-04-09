ETV Bharat / state

मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई : 5480 किलो मिर्च पाउडर और 1400 किलो चापड़ सीज

मिलावट के खिलाफ कार्रवाई. फैक्ट्री पर कार्रवाई कर मिलावटी मसाले जब्त किए...

Health Department Action
मिलावट को लेकर मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई (Source : Health Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान के तहत ब्यावर में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई कर मिलावटी मसाले जब्त किए गए. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के सुपरविजन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय गहलोत की टीम ने मिलावटी मसालों की शिकायतों पर ब्यावर में कार्रवाई की.

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि बुधवार को आधी रात तक चली इस कार्रवाई के अंतर्गत ब्यावर में सराधना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स महावीर गृह उद्योग पर केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कलर एवं चापड़ मिलाकर तैयार किया जा रहा 5480 किलो मिर्च पाउडर एवं 1400 किलो चापड़ को मौके पर सीज किया.

पढ़ें : शुद्ध के लिए युद्ध: रंग और चापड़ मिलाकर बना रहे नकली मिर्च पाउडर, 4840 किलो मिर्च पाउडर जब्त

बाजार में खपाने की तैयारी थी : फैक्ट्री परिसर में चापड़ के कट्टों से भरी गाड़ी पाई गई. इस चापड़ को लाल मिर्च पाउडर में मिलाकर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी. इसी की दूसरी फर्म मैसर्स गुलाब चंद-उत्तम चंद के परिसर में मिर्च, धनिया, हल्दी को पीसने का काम किया जा रहा था. मौके पर उपलब्ध मसालों की ढेरियों में से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर एवं साबुत मिर्च के नमूने लिए गए. साथ ही, 1550 किलो हल्दी पाउडर, 700 किलो धनिया पाउडर, 1900 किलो मिर्च पाउडर को सीज किया गया. मसालों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

SPICE FACTORY
SCRUTINY FOR ADULTERATION
5480 किलो मिर्च पाउडर
ACTION AGAINST ADULTERATION
HEALTH DEPARTMENT ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.