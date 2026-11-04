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Fake Bail Orders : राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत अपलोड, पुलिस ने शुरू की जांच

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अफीम तस्करी के आरोपी कलविंद्र सिंह पनेसर को जमानत का फर्जी आदेश का मामला मंगलवार को सामने आया. आदेश का पता चलते ही न्यायालय प्रशासन ने इसे हाईकोर्ट की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. मंगलवार देर रात को कुड़ी भगतासनी थाने को एक रिपोर्ट भी हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा भेजी गई है.

थानाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच विवेक विहार एसएचओ को दी गई है. यह मामला श्रीगंगानगर के राजियासर थाने में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण से जुड़ा है. आरोपी पंजाब के मोगा सिटी निवासी कलविंदर सिंह पनेसर से श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र में 8 किलो 61 ग्राम अफीम बरामद हुई थी. इस आरोपी को जमानत देने का आदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर 26 अक्टूबर को प्रदर्शित हुआ. मंगलवार को जानकारी सामने आने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने तत्काल मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में मामला पहुंचाया.