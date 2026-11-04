Fake Bail Orders : राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत अपलोड, पुलिस ने शुरू की जांच
हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अफीम तस्करी के आरोपी को जमानत देने का फर्जी आदेश सामने आया है. यहां जानिए पूरा मामला
Published : November 4, 2026 at 2:37 PM IST
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अफीम तस्करी के आरोपी कलविंद्र सिंह पनेसर को जमानत का फर्जी आदेश का मामला मंगलवार को सामने आया. आदेश का पता चलते ही न्यायालय प्रशासन ने इसे हाईकोर्ट की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. मंगलवार देर रात को कुड़ी भगतासनी थाने को एक रिपोर्ट भी हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा भेजी गई है.
थानाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच विवेक विहार एसएचओ को दी गई है. यह मामला श्रीगंगानगर के राजियासर थाने में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण से जुड़ा है. आरोपी पंजाब के मोगा सिटी निवासी कलविंदर सिंह पनेसर से श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र में 8 किलो 61 ग्राम अफीम बरामद हुई थी. इस आरोपी को जमानत देने का आदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर 26 अक्टूबर को प्रदर्शित हुआ. मंगलवार को जानकारी सामने आने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने तत्काल मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में मामला पहुंचाया.
इस संबंध में FIR दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है. जिन्होंने भी आपराधिक षड्यंत्र रचा है, उनके खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. -अंशुमन भोमिया, पुलिस कमिश्नर.
सामने आया है कि जिस न्यायाधीश के नाम से आदेश जारी होना दर्शाया है, वे संबंधित तारीख को खंडपीठ में सुनवाई कर रहे थे, लेकिन न्यायाधीश ने किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया. जमानत याचिका पर जो संख्या है, वो अभी तक हाईकोर्ट में नहीं चल रही है. इसके बावजूद 26 अक्टूबर को आदेश अपलोड हो गया, जो 8 दिन बाद सामने आया.
पढ़ें : राजस्थान पुलिस की वेबसाइट हैक होने का दावा: डार्क वेब पर डेटा लीक की खबर से मचा हड़कंप, जांच शुरू
हाईकोर्ट की सुरक्षा में सेंध : हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे आदेश अपलोड होना वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध अथवा अन्य कारणों पर सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि, यह जांच का विषय है कि हाईकोर्ट के सर्वर सिस्टम में आसानी से आदेश अपलोड करने वालों ने किस तरह से इसे हैक करके यह कारगुजारी की है. वहीं, इस प्रकरण में 12 व 15 अक्टूबर को भी आदेश अपलोड हुए थे, वो भी संभवत: जांच के दायरे में हैं. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार ने इस मामले में जांच किए जाने की पुष्टि की है.