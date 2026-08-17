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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, कमेटी गठन के आदेश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षाकर्मियों के तबादला आदेश से जुड़ी 468 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए उनके तबादला आदेशों की कियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने विभागों में अभ्यावेदन पेश करने को कहा है. इन अभ्यावेदनों को पन्द्रह दिन में तय करने के आदेश दिए हैं. तब तक तबादला आदेशों के कियान्वियन पर रोक रहेगी. अदालत ने तबादला नीति बनाने के लिए पूर्व हाईकोर्ट जज आलोक शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठन के आदेश दिए हैं. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश 468 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने रिटायर जज की अध्यक्षता में राज्य के महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को शामिल किया है. अदालत ने कहा है कि यह कमेटी दो माह में तबादला नीति का फ्रेमवर्क तैयार करे. याचिकाओं में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी, अशोक बसल, हरेन्द्र नील और गिरिराज राजोरिया सहित अन्य वकीलों ने विभिन्न तबादला आदेशों को अलग-अलग आधारों पर चुनौती दी थी.