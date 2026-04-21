तलाक के मामलों में समय सीमा की पाबंदी नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कहा वैवाहिक विवादों के लिए कभी भी जा सकते हैं फैमिली कोर्ट.
Published : April 21, 2026 at 7:24 AM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक या वैवाहिक विवादों में फैमिली कोर्ट जाने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा लागू नहीं होती है. इसके साथ ही अदालत ने समय सीमा के आधार पर केस खारिज करने वाले बूंदी फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश एक विवाहिता की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वैवाहिक मामलों में उत्पन्न विवाद के कारण लगातार बने रहते हैं और इन्हें लगातार वाद कारण माना जाता है. इसलिए तलाक की याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है. फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 में आने और उस पर परिसीमा अधिनियम की धाराएं लागू नहीं होने के कारण तलाक संबधी मामलों में अधिकतम समय सीमा की पाबंदी का प्रावधान लागू नहीं होता.
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अपील में कहा गया कि उसका नाबालिग रहते साल 1994 में विवाह हुआ और साल 2006 में वह शिक्षक नियुक्त हो गई. जिसके बाद अपीलार्थी व उसके पति के बीच विवाद हो गया और वह साल 2008 में मायके रहने चली गई. अपील में कहा गया कि वह एसटी वर्ग की है और साल 2020 में फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया, लेकिन कोर्ट ने विवाद 12 साल पुराना कहकर मियाद से बाहर बताकर खारिज कर दिया. अपील में कहा गया कि इस मामले में फैमिली कोर्ट ने तलाक के वास्तविक कारणों क्रूरता व परित्याग के संबंध में विचार नहीं ही नहीं किया.
जमानत याचिका खारिज: वहीं एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 पेपर लीक मामले में परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक रहे आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की एकलपीठ ने यह आदेश कमल कुमार वर्मा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामला संगठित अपराध से जुडा हुआ है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता की मिलीभगत लग रही है. ऐसे में केवल जेल में लंबे समय से बंद होने के कारण उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.
याचिका में कहा गया कि वह परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक पद पर तैनात था. इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह मई, 2022 से जेल में बंद है, उसे प्रकरण में फंसाया गया है. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि एक तिहाई सजा पूरी होने के आधार पर भी जमानत मिलती है. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील जयप्रकाश तिवाड़ी ने कहा कि इस मामले में 46 में से 32 गवाहों के बयान हो चुके हैं. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
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