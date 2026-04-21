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तलाक के मामलों में समय सीमा की पाबंदी नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

राजस्थान हाईकोर्ट ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक या वैवाहिक विवादों में फैमिली कोर्ट जाने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा लागू नहीं होती है. इसके साथ ही अदालत ने समय सीमा के आधार पर केस खारिज करने वाले बूंदी फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश एक विवाहिता की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वैवाहिक मामलों में उत्पन्न विवाद के कारण लगातार बने रहते हैं और इन्हें लगातार वाद कारण माना जाता है. इसलिए तलाक की याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है. फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 में आने और उस पर परिसीमा अधिनियम की धाराएं लागू नहीं होने के कारण तलाक संबधी मामलों में अधिकतम समय सीमा की पाबंदी का प्रावधान लागू नहीं होता. इसे भी पढ़ें: दो बड़े मामले: HC ने सिविल मामलों में FIR दर्ज करने को माना गलत, शतरंज एसोसिएशन के चुनाव पर दखल से इनकार अपील में कहा गया कि उसका नाबालिग रहते साल 1994 में विवाह हुआ और साल 2006 में वह शिक्षक नियुक्त हो गई. जिसके बाद अपीलार्थी व उसके पति के बीच विवाद हो गया और वह साल 2008 में मायके रहने चली गई. अपील में कहा गया कि वह एसटी वर्ग की है और साल 2020 में फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया, लेकिन कोर्ट ने विवाद 12 साल पुराना कहकर मियाद से बाहर बताकर खारिज कर दिया. अपील में कहा गया कि इस मामले में फैमिली कोर्ट ने तलाक के वास्तविक कारणों क्रूरता व परित्याग के संबंध में विचार नहीं ही नहीं किया.