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हाईकोर्ट का आदेश: सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' के प्रदर्शन पर लगाई रोक, निर्माता को जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सनी देओल अभिनीत फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' को सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित किसी भी मंच पर प्रदर्शित नहीं करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में फिल्म के निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रियांशी कट्टा ने अदालत को बताया कि फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' 20 नवंबर को रिलीज होने जा रही है, जिसे प्री-रिलीज आधार पर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है. याचिका में कहा गया कि इस फिल्म में चिकित्सकों की मानहानि की गई है और उनका नकारात्मक चित्रण किया गया है. इससे चिकित्सकों और मरीजों के बीच वर्षों से बना विश्वास का रिश्ता प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा इससे चिकित्सकों की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा मिलने की आशंका है. याचिका में आपत्ति दर्ज की गई कि इसमें चिकित्सकों को पेशेवर नैतिकता के बजाय कमीशन से प्रेरित दिखाया गया है.