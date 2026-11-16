हाईकोर्ट का आदेश: सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' के प्रदर्शन पर लगाई रोक, निर्माता को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने सनी देओल की फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' की रिलीज और सोशल मीडिया प्रदर्शन पर सेंसर प्रमाण पत्र मिलने तक रोक लगाई.
Published : November 16, 2026 at 8:42 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सनी देओल अभिनीत फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' को सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित किसी भी मंच पर प्रदर्शित नहीं करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में फिल्म के निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रियांशी कट्टा ने अदालत को बताया कि फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' 20 नवंबर को रिलीज होने जा रही है, जिसे प्री-रिलीज आधार पर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है. याचिका में कहा गया कि इस फिल्म में चिकित्सकों की मानहानि की गई है और उनका नकारात्मक चित्रण किया गया है. इससे चिकित्सकों और मरीजों के बीच वर्षों से बना विश्वास का रिश्ता प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा इससे चिकित्सकों की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा मिलने की आशंका है. याचिका में आपत्ति दर्ज की गई कि इसमें चिकित्सकों को पेशेवर नैतिकता के बजाय कमीशन से प्रेरित दिखाया गया है.
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याचिका में कहा गया कि उन्हें रचनात्मक अभिव्यक्ति से विरोध नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चिकित्सकों और मरीजों के बीच के विश्वास से समझौता न किया जाए. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में सक्षम स्तर पर अभ्यावेदन पेश कर आपत्ति भी दर्ज कराई है. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व सक्षम स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी और लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिक मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा. साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश अभ्यावेदन पर भी विचार किया जाएगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने फिल्म निर्माता को नोटिस जारी किया और बिना प्रमाण पत्र फिल्म का प्रदर्शन नहीं करने का आदेश दिया.
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