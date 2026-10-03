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12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा पर जयपुर के चंद्रकांत चौहान, दर्शन के साथ लोगों को अंगदान के प्रति कर रहे जागरूक

12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का संकल्प ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर/काकीनाडा : राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता चंद्रकांत चौहान 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए करीब 11 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं. 27 अप्रैल 2026 को शुरू हुई उनकी यात्रा पांच महीने से अधिक समय बाद आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले तक पहुंच चुकी है. अब तक वे 3500 किलोमीटर से अधिक पैदल सफर तय कर चुके हैं. चौहान की यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ी है. वे रास्ते में लोगों को देहदान और अंगदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं. साथ ही अलग-अलग राज्यों के लोगों से मिलकर उनकी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को करीब से समझ रहे हैं.