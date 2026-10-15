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Groundnut Seed : 15 में से 14 नमूने ग्रो आउट टेस्ट में अमानक, फर्मों पर FIR और लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में मूंगफली के बीजों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर अनियमितता सामने आई है. कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किए गए औचक निरीक्षणों के दौरान लिए गए बीज नमूनों की जांच में 15 में से 14 नमूने आनुवंशिक शुद्धता के निर्धारित मानकों पर अमानक पाए गए. केवल एक नमूना ही निर्धारित मानकों पर खरा उतरा. जांच के नतीजों के बाद कृषि विभाग ने संबंधित फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है. मंत्री ने अधिकारियों को संबंधित फर्मों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने और उनके लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं.

बाजार से अनाज खरीदकर बीज के रूप में बेचने की शिकायत : कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि कृषि विभाग को शिकायतें मिली थीं कि कुछ व्यापारी और फर्म किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के बजाय बाजार से सामान्य अनाज खरीदकर उसे आकर्षक पैकिंग में भरकर बीज के रूप में बेच रहे हैं. इस तरह की गतिविधियों से किसानों को आर्थिक नुकसान होने और उनकी फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका थी.

शिकायतों के आधार पर विभागीय अधिकारियों के साथ गोविंदगढ़, सीकर, जयपुर, सुजानगढ़, चूरू और बीकानेर में संबंधित फर्मों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान मूंगफली के बीजों के नमूने लिए गए. इसके बाद इन नमूनों की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई, जिसमें बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को लेकर गंभीर खामियां सामने आईं. ग्रो आउट टेस्ट में 14 नमूने अमानक : कृषि विभाग की ओर से लिए गए मूंगफली के 15 नमूनों की ग्रो आउट टेस्ट के जरिए जांच की गई. इस परीक्षण में बीजों को उगाकर उनकी विशेषताओं का संबंधित प्रमाणित संदर्भ किस्मों के साथ मिलान किया गया. इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि बीज जिस किस्म के नाम पर बेचे जा रहे हैं, उनमें उस किस्म की आनुवंशिक शुद्धता निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं. पढ़ें : जयपुर में कृषि मंत्री की बड़ी कार्रवाई: VKI क्षेत्र में फैक्ट्रियों पर छापा, नकली कृषि उत्पादों का जखीरा सीज जांच के दौरान मूंगफली की जीजी-10, आरजी-510, टीजी-37ए, टीजीवी-24 और आरजी-578 किस्मों से संबंधित नमूनों का परीक्षण किया गया. चार सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने इन नमूनों की किस्म की पहचान और आनुवंशिक शुद्धता का आकलन किया. परीक्षण के परिणामों में 15 में से 14 नमूने अमानक पाए गए, जबकि केवल एक नमूना निर्धारित मानकों पर खरा उतरा. जीजी-10 के नमूनों में आनुवंशिक शुद्धता 4.12 से 6.37 तक : कृषि मंत्री के अनुसार, विभिन्न किस्मों के नमूनों में आनुवंशिक शुद्धता का स्तर काफी कम पाया गया. जीजी-10 किस्म के चार नमूनों में आनुवंशिक शुद्धता का स्तर 4.12 से 6.37 के बीच दर्ज किया गया. वहीं, टीजीवी-24 किस्म के एक नमूने में आनुवंशिक शुद्धता केवल 2.25 प्रतिशत पाई गई.

इसी तरह आरजी-510 किस्म के पांच नमूनों में आनुवंशिक शुद्धता का स्तर 61.12 से 67.25 के बीच रहा. आरजी-578 किस्म के चार नमूनों में यह स्तर 30.12 से 37.75 प्रतिशत के बीच पाया गया. इन परिणामों के आधार पर संबंधित नमूनों को आनुवंशिक शुद्धता के निर्धारित मानकों पर अमानक माना गया.