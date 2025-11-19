ETV Bharat / state

अतिरिक्त बोझ से दबे 50 वरिष्ठ नौकरशाह, नए मुख्य सचिव से कार्यभार हल्का करने की आस, जानिए मामला

शासन सचिवालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की कमी चल रही है, लिहाजा यहां तैनात करीब चार दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है. इसमें मुख्य सचिव भी शामिल हैं. 50 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के पास दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है. नए सीएस ने दिया था आश्वासन: सोमवार को नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने वाले वी श्रीनिवास के समक्ष कई प्रमुख अधिकारियों ने अतिरिक्त कार्यभार का बोझ कम करने के गुहार लगाई थी. वी श्रीनिवास ने जल्द इस मामले में कोई कदम उठाने का आश्वासन दिया. कार्मिक विभाग की सूची के मुताबिक, 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव, 10 प्रमुख सचिव और 16 सचिव स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. कई जिलों के कलेक्टर को भी अतिरिक्त कार्यभार दिया है. पढ़ें:भजनलाल सरकार में तबादलों की झड़ी, 2 साल में बदल डाला प्रशासनिक ढांचा, 3000 नौकरशाह इधर-उधर जल्द आ सकती है बड़ी तबादला सूची: प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद अब मुख्य सचिव अपनी पसंद के अफसरों को लेकर नई टीम बनाएंगे. इनके जरिए राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा. माना जा रहा है कि जल्द बड़ी तबादला सूची जारी हो सकती है. इसके जरिए विभागों के अधिकारियों को इधर-उधर किया जा सकता है. 332 का काडर, अभी 279 अधिकारी, इनमें 23 प्रतिनियुक्ति पर: राजस्थान में आईएएस की कमी से सरकार और ब्यूरोक्रेसी जूझ रही है. राज्य में 332 आईएएस का काडर है, लेकिन 279 अधिकारी अभी कार्यरत हैं. इनमें भी 23 अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं. ऐसे में राज्य में केवल 256 आईएएस ही कार्यरत हैं. इनमें 50 से ज्यादा आईएएस को जिलों में कलेक्टर और एसडीएम की जिम्मेदारी दी है. ऐसे में विभागीय कामकाज के लिए सरकार भी आईएएस की कमी से जूझ रही है. अन्य अधिकारियों को दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार दी जाने के चलते सरकार की योजनाएं और कामकाज भी प्रभावित हो रहा है.