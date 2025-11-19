अतिरिक्त बोझ से दबे 50 वरिष्ठ नौकरशाह, नए मुख्य सचिव से कार्यभार हल्का करने की आस, जानिए मामला

ETV Bharat / state

राजस्थान में नौकरशाहों की कमी के चलते 50 से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को विभागों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है.

Government Secretariat, Jaipur
शासन सचिवालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 12:21 PM IST

6 Min Read
जयपुर: राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की कमी चल रही है, लिहाजा यहां तैनात करीब चार दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है. इसमें मुख्य सचिव भी शामिल हैं. 50 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के पास दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है.

नए सीएस ने दिया था आश्वासन: सोमवार को नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने वाले वी श्रीनिवास के समक्ष कई प्रमुख अधिकारियों ने अतिरिक्त कार्यभार का बोझ कम करने के गुहार लगाई थी. वी श्रीनिवास ने जल्द इस मामले में कोई कदम उठाने का आश्वासन दिया. कार्मिक विभाग की सूची के मुताबिक, 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव, 10 प्रमुख सचिव और 16 सचिव स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. कई जिलों के कलेक्टर को भी अतिरिक्त कार्यभार दिया है.

जल्द आ सकती है बड़ी तबादला सूची: प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद अब मुख्य सचिव अपनी पसंद के अफसरों को लेकर नई टीम बनाएंगे. इनके जरिए राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा. माना जा रहा है कि जल्द बड़ी तबादला सूची जारी हो सकती है. इसके जरिए विभागों के अधिकारियों को इधर-उधर किया जा सकता है.

332 का काडर, अभी 279 अधिकारी, इनमें 23 प्रतिनियुक्ति पर: राजस्थान में आईएएस की कमी से सरकार और ब्यूरोक्रेसी जूझ रही है. राज्य में 332 आईएएस का काडर है, लेकिन 279 अधिकारी अभी कार्यरत हैं. इनमें भी 23 अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं. ऐसे में राज्य में केवल 256 आईएएस ही कार्यरत हैं. इनमें 50 से ज्यादा आईएएस को जिलों में कलेक्टर और एसडीएम की जिम्मेदारी दी है. ऐसे में विभागीय कामकाज के लिए सरकार भी आईएएस की कमी से जूझ रही है. अन्य अधिकारियों को दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार दी जाने के चलते सरकार की योजनाएं और कामकाज भी प्रभावित हो रहा है.

कर्मचारी नेता बोले-काम हो रहा है प्रभावित: इस मामले को लेकर राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने से उनके मूल विभागों के साथ थी अन्य विभागों का कामकाज भी प्रभावित होता है. हम भी जब जनहित से जुड़े और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर अतिरिक्त कार्यभार वाले आईएएस अधिकारी के पास जाते हैं तो अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारियों का स्पष्ट जवाब होता है कि 'मैं अस्थायी हूं, जब स्थायी अधिकारी आएगा, तब ही आपका काम हो सकेगा'. अतिरिक्त कार्यभार से अधिकारी न तो अपने मूल विभाग में ध्यान दे पाते हैं और न ही अतिरिक्त कार्यभार वाले विभागों में.

ये प्रमुख आईएएस केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर: राजस्थान कैडर के आईएएस सुधांश पंत, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राजीव सिंह ठाकुर, रोहित कुमार सिंह, मुग्धा सिन्हा, केके पाठक,आशुतोष ए टी पेडणेकर, सिद्धार्थ महाजन आदि केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं.

काडर में इजाफे के प्रयास करने चाहिए: राजस्थान में अधिकारियों के अधिकाधिक कार्यभार और कमी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा का कहना है कि राजस्थान सरकार और ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों की कमी से जूझ रही है. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार भी इसी कमी से जूझ रही थी. सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. राजस्थान काडर में इजाफा करवाने के प्रयास करने चाहिए, जो लोग केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, उन्हें भी वापस राजस्थान बुलाया जाना चाहिए. इससे जिन अधिकारियों के पास दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है, उनके बोझ में कुछ कम किया जा सकेगा. मनीष गोधा ने कहा कि राजस्थान में अभी 16 प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें भी कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई. सरकार उन्हें फील्ड पोस्टिंग देती है तो भी कुछ हद तक अन्य अधिकारियों का बोझ कम होगा. राजस्थान के नए मुख्य सचिव आए हैं तो वे अपने पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभाग दिलवाना चाहेंगे. वैसे मुख्य सचिव ने अपने पद ग्रहण के दौरान कहा था कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरना ही उनकी प्राथमिकता है.

इन IAS के पास अतिरिक्त कार्यभार

  • शुभ्रा सिंह, अध्यक्ष स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर
  • अभय कुमार, आयुक्त रिवर बेसिन और जल संसाधन प्लानिंग अथॉरिटी एवं अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, सचिव, इंदिरा गांधी कैनल विभाग
  • अपर्णा अरोड़ा,बाल अधिकारिता विभाग
  • शिखर अग्रवाल, चेयरमैन रीको
  • संदीप वर्मा अध्यक्ष, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
  • कुलदीप रांका, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट कमिशन फॉर प्रोटक्शन चाइल्ड राइट
  • श्रेया गुहा, निदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, निदेशक रीपा
  • भास्कर ए सावंत, न्याय विभाग एवं सैनिक कल्याण विभाग
  • अमिताभ शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
  • आलोक गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजसीको
  • राजेश यादव अध्यक्ष, जेसीटीसीएल, आमेर विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष आरटीडीसी
  • हेमंत गेरा, चेयरमैन रूडा, चेयरमैन टैक्स बोर्ड
  • गायत्री राठौड़, सचिव, महिला बाल विकास विभाग
  • वैभव गालरिया, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड
  • भवानी सिंह देथा, आयोजना और सांख्यिकी विभाग
  • मंजू राजपाल, प्रशासक राजफेड
  • देवाशिष्ठ पृष्टि, अध्यक्ष राजस्थान हाउसिंग बोर्ड
  • नवीन जैन, सचिव, वित्त विभाग, पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग
  • कृष्ण कुणाल सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग
  • सुमित शर्मा, देवस्थान विभाग
  • रवि कुमार सुरपुर, आसूचना तकनीकी विभाग, एमडी राजकॉप
  • जोगाराम, आयुक्त पंचायत राज विभाग, रेजिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली
  • रोहित गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजस्थान सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड
  • वी श्रवण कुमार, शांति और अहिंसा विभाग
  • शुचि त्यागी, आयुक्त परिवहन विभाग और स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी
  • राजन विशाल, अध्यक्ष राजस्थान बीज निगम कॉरपोरेशन
  • कुमार पाल गौतम, आयुक्त कमर्शियल टैक्स विभाग
  • विश्वमोहन शर्मा, विशिष्ट सचिव शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा
  • कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त देवस्थान विभाग
  • शक्ति सिंह राठौड़, प्रशासक, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर
  • प्रज्ञा केवलरामानी एमडी, राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स निगम लिमिटेड
  • संदेश नायक, आयुक्त और सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग
  • शिवांगी स्वर्णकार, आयुक्त, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जयपुर

