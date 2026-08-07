ETV Bharat / state

बड़ा फैसला: 35 उच्च प्राथमिक स्कूल सीधे उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत, आदेश जारी, हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा दूर, चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी कक्षाएं.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 7:08 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर : राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश के 35 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस संबंध में शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं. यह निर्णय विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या कस्बों के विद्यालयों में जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी.

अगले सत्र से प्रभावी सत्र : शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार यह क्रमोनयन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा. पहले वर्ष इन विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 का संचालन एक साथ प्रारंभ किया जाएगा. इसके बाद अगले शैक्षणिक सत्रों में क्रमशः कक्षा 11 और कक्षा 12 शुरू की जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों, स्टाफ और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके.

इसे भी पढ़ें: तबादलों पर रोक के अंतिम दिन शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, 1600 से अधिक प्रिंसिपल इधर से उधर

करना होगी प्रक्रिया पूरी : आदेश में स्पष्ट किया गया है कि क्रमोन्नत विद्यालयों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त करनी होगी. इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित चार प्रपत्रों में आवश्यक जानकारी भरकर समयबद्ध तरीके से मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी. मान्यता मिलने के बाद ही विद्यालय नियमित रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं का संचालन कर सकेंगे.

स्टाफ को लेकर निर्देश : विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को उनके विषय के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा. वहीं, शिक्षक ग्रेड-3 लेवल-1 और लेवल-2 के ऐसे अध्यापक, जिनका 6डी के तहत सेटअप परिवर्तन हो चुका है, उन्हें भी क्रमोन्नत विद्यालयों में उनके विषय के स्वीकृत पदों पर समायोजित किया जाएगा. जिन शिक्षकों का अभी समायोजन नहीं हो पाएगा, उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जाएगी और वे 6डी की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक उसी विद्यालय में कार्यरत रहेंगे. इस दौरान उनका वेतन पूर्व की तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग से ही आहरित किया जाएगा, जिससे शिक्षकों के सेवा संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे.

जारी किए आदेश : शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्रमोन्नत विद्यालयों में सृजित सभी नए पद आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे. इन पदों को भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की रिक्तियों की गणना में भी शामिल किया जाएगा, जिससे विद्यालयों में नियमित स्टाफ की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में फिर हिंदी माध्यम में बदलेंगे 300 महात्मा गांधी स्कूल ! शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

शैक्षणिक व्यवस्था के तहत प्रारंभिक चरण में सभी नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कला संकाय शुरू किया जाएगा. विद्यार्थियों की स्थानीय आवश्यकता, रुचि और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कला संकाय के अंतर्गत तीन ऐच्छिक विषय निर्धारित किए जाएंगे. संबंधित विद्यालय इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजेंगे, जिसके बाद विभाग विषयों का अंतिम आवंटन करेगा.

स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रथम वर्ष केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याताओं के पद स्वीकृत होंगे. जबकि हिन्दी और अंग्रेजी जैसे अनिवार्य विषयों की पढ़ाई वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा कराई जाएगी. साथ ही, जब तक नवसृजित व्याख्याता पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं हो जातीं, तब तक इन पदों का संचालन वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग से किया जाएगा. हालांकि, इन पदों की गणना व्याख्याता संवर्ग में ही की जाएगी ताकि भविष्य में पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया प्रभावित न हो.

18 जिलों के स्कूल : इस आदेश के तहत प्रदेश के 18 जिलों में स्थित कुल 35 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है. इनमें सबसे अधिक चार विद्यालय कोटा जिले के हैं, जबकि कई नवगठित जिलों के विद्यालयों को भी पहली बार उच्च माध्यमिक स्तर का दर्जा मिला है. शिक्षा विभाग का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आएगी, छात्र-छात्राओं विशेषकर बालिकाओं को घर के निकट ही उच्च माध्यमिक शिक्षा का अवसर मिलेगा और प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा का आधार और अधिक मजबूत होगा.

इसे भी पढ़ें: शिक्षा विभाग में तबादलों और भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, कहा- CM निर्देश देंगे तो उनकी पालना की जाएगी

TAGGED:

SENIOR SECONDARY LEVEL
BIG RELIEF FOR RURAL STUDENTS
RAJASTHAN SCHOOLS
RAJASTHAN EDUCATION DEPARTMENT
UPGRADES 35 UPPER PRIMARY SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.