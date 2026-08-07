ETV Bharat / state

बड़ा फैसला: 35 उच्च प्राथमिक स्कूल सीधे उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत, आदेश जारी, हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

बीकानेर : राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश के 35 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस संबंध में शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं. यह निर्णय विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या कस्बों के विद्यालयों में जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी.

अगले सत्र से प्रभावी सत्र : शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार यह क्रमोनयन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा. पहले वर्ष इन विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 का संचालन एक साथ प्रारंभ किया जाएगा. इसके बाद अगले शैक्षणिक सत्रों में क्रमशः कक्षा 11 और कक्षा 12 शुरू की जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों, स्टाफ और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके.

इसे भी पढ़ें: तबादलों पर रोक के अंतिम दिन शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, 1600 से अधिक प्रिंसिपल इधर से उधर

करना होगी प्रक्रिया पूरी : आदेश में स्पष्ट किया गया है कि क्रमोन्नत विद्यालयों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त करनी होगी. इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित चार प्रपत्रों में आवश्यक जानकारी भरकर समयबद्ध तरीके से मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी. मान्यता मिलने के बाद ही विद्यालय नियमित रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं का संचालन कर सकेंगे.

स्टाफ को लेकर निर्देश : विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को उनके विषय के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा. वहीं, शिक्षक ग्रेड-3 लेवल-1 और लेवल-2 के ऐसे अध्यापक, जिनका 6डी के तहत सेटअप परिवर्तन हो चुका है, उन्हें भी क्रमोन्नत विद्यालयों में उनके विषय के स्वीकृत पदों पर समायोजित किया जाएगा. जिन शिक्षकों का अभी समायोजन नहीं हो पाएगा, उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जाएगी और वे 6डी की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक उसी विद्यालय में कार्यरत रहेंगे. इस दौरान उनका वेतन पूर्व की तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग से ही आहरित किया जाएगा, जिससे शिक्षकों के सेवा संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे.

जारी किए आदेश : शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्रमोन्नत विद्यालयों में सृजित सभी नए पद आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे. इन पदों को भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की रिक्तियों की गणना में भी शामिल किया जाएगा, जिससे विद्यालयों में नियमित स्टाफ की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा.