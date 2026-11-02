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IAS शिखर अग्रवाल मामला: भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, गोयल फैशन्स के कस्टमाइज्ड पैकेज पर लगाई रोक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और होटल-रिसॉर्ट व्यवसाय से जुड़ी कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच कथित रूप से हुए लाभ के लेन-देन का मामला अब सरकार की कार्रवाई के केंद्र में आ गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान लेने के बाद, राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत कंपनी को स्वीकृत कस्टमाइज्ड पैकेज के लाभों पर रोक लगा दी है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक कंपनी को स्वीकृत रियायतों और परिलाभों का वितरण नहीं किया जाएगा. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने यह निर्णय लिया है.