स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर नहीं है रोक, बच्चों के इंटरव्यू के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति: शिक्षा मंत्री
दिलावर ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में बाहरी लोगों या मीडिया पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है.
Published : August 17, 2026 at 7:19 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और रिकॉर्डिंग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्यालयों में आने-जाने या रिकॉर्डिंग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है. हालांकि, नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और निजता को लेकर नियमों का पालन करना जरूरी है. बच्चों की फोटो लेने या उनसे बाइट या इंटरव्यू करने से पहले अभिभावकों की अनुमति आवश्यक होगी.
हाल ही में स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और बच्चों की फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर निर्देश सामने आए थे. इसके बाद इसे लेकर यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या अब विद्यालयों में मीडिया या अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश और रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी गई है. इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. दिलावर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. नाबालिग छात्र-छात्राओं की फोटो लेना, उनकी बाइट करना या उनका इंटरव्यू करने से पहले अभिभावकों की अनुमति जरूरी है. उन्होंने कहा कि बच्चा जब विद्यालय में होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों और संस्था की होती है, जबकि घर पर उसके माता-पिता उसके अभिभावक होते हैं.
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स्कूल में कुछ भी छिपा हुआ नहीं: शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में हर महीने अभिभावक-शिक्षक बैठक यानी पीटीएम होती है. अभिभावक स्कूल पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई और उनकी गतिविधियों की जानकारी लेते हैं. शिक्षक भी बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जिम्मेदार हैं. ऐसे में स्कूल की गतिविधियों को छिपाने जैसी कोई बात नहीं है.
बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश से निजता प्रभावित: दिलावर ने कहा कि समस्या तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी समय विद्यालय में प्रवेश कर जाए और बच्चों से बातचीत या रिकॉर्डिंग शुरू कर दे. इससे बच्चों की निजता प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि बच्चों की निजता बनाए रखने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की है.
जरूरी हो तो संस्था प्रधान से लेनी होगी लिखित अनुमति: शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी बच्चे से इंटरव्यू या बातचीत करना आवश्यक है तो संस्था प्रधान से लिखित अनुमति लेनी होगी. बिना किसी उचित कारण के बच्चों का इंटरव्यू लेना, उनकी फोटो या बाइट करना अथवा उनसे अनावश्यक सवाल पूछना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण अधिनियम भी बच्चों के अधिकारों और उनकी निजता की सुरक्षा पर जोर देता है. इसलिए विद्यालयों में ऐसे सभी कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो और उनके अधिकारों का हनन भी न हो.
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