ETV Bharat / state

जनाधार की गलतियों से अटका बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा, अब आधार-लिंक बैंक खातों से भुगतान की तैयारी

जयपुर में जनाधार त्रुटियों के कारण सरकारी स्कूलों के 40% बच्चों का यूनिफॉर्म भुगतान अटक गया है.

स्कूल क्लास में बैठे बच्चे
स्कूल क्लास में बैठे बच्चे (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले पात्र छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के जरिए राशि देने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे भुगतान से वंचित रह गए. जनाधार नहीं होने या जनाधार में दर्ज जानकारी का मिलान नहीं होने के कारण छात्रों के खातों में राशि नहीं पहुंच सकी. अब शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे विद्यार्थियों तक भुगतान पहुंचाने के लिए नए सिरे से तैयारी की जा रही है. इसके लिए जनाधार संबंधी त्रुटियों को दूर करने और नए जनाधार बनवाने के लिए कैंपेन चलाया जाएगा. वहीं, जिन बच्चों का जनाधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें आधार लिंक बैंक खाते के जरिए भुगतान देने की भी तैयारी है.

जनाधार की गलतियों के कारण अटका भुगतान: राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए जनाधार को योजनाओं से लिंक किया गया है, ताकि बार-बार लाभार्थियों के सत्यापन की जरूरत न पड़े. शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव ने बताया कि हाल ही में स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के जरिए भुगतान किया गया था, लेकिन करीब 40 फीसदी बच्चे ऐसे सामने आए, जिनका जनाधार उपलब्ध नहीं था या जनाधार में दर्ज जानकारी का मिलान नहीं हो पाया. इसके चलते इन छात्रों का भुगतान अटक गया.

शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे की अनुपस्थिति पर पेरेंट्स को आएगा SMS, एक ही होगी सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म

जनाधार बनवाने और सुधार के लिए चलेगा कैंपेन: राजेश यादव ने बताया कि अब शिक्षा विभाग की ओर से कैंपेन चलाकर बच्चों के अभिभावकों को जनाधार की गलतियां ठीक करवाने और जनाधार नहीं होने पर उसे बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके. वहीं, जनाधार नहीं बन पाने की स्थिति में आधार से लिंक बैंक खाते के माध्यम से भी छात्रों तक सहायता राशि पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

पात्र विद्यार्थियों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान: राज्य सरकार की ओर से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 40 लाख से अधिक पात्र छात्रों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान है. इस राशि का उद्देश्य छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ उनके अभिभावकों को आर्थिक सहायता देना है. हालांकि, जनाधार संबंधी तकनीकी और दस्तावेजी खामियों के चलते भुगतान से वंचित रहे बच्चों तक राशि पहुंचाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गया है. जिससे पार पाने के लिए आधार लिंक बैंक खाते के जरिए भुगतान देने की तैयारी की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- सरकारी स्कूलों में 9.81 लाख से ज्यादा छात्रों को यूनिफॉर्म का इंतजार, शिक्षा मंत्री ने बताया पूर्ववर्ती सरकार की गलती

TAGGED:

UNIFORM DBT PROCESS
JAN AADHAAR CARD
SHALA DARPAN UNIFORM DBT
GOVT SCHOOL UNIFORM MONEY
RAJASTHAN FREE UNIFORM SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.