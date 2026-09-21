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जनाधार की गलतियों से अटका बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा, अब आधार-लिंक बैंक खातों से भुगतान की तैयारी

स्कूल क्लास में बैठे बच्चे ( ETV Bharat File Photo )