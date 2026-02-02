ETV Bharat / state

राजस्थान में भजनलाल सरकार का मेगा प्लान, मंत्री-विधायक जिलों में उतरकर जनता को समझाएंगे बजट के फायदे

भजनलाल सरकार केंद्र बजट की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मेगा अभियान शुरू कर रही है.

राजस्थान में भाजपा की बड़ी रणनीति
राजस्थान में भाजपा की बड़ी रणनीति (फोटो - cmo rajasthan)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 8:52 AM IST

Updated : February 2, 2026 at 8:59 AM IST

​जयपुर: केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट के बाद अब राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पूरी तरह से 'एक्शन मोड' में नजर आ रही है. दिल्ली से आए बजट के तोहफों और विकास के रोडमैप को प्रदेश के गांव-ढाणी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक व्यापक और आक्रामक रणनीति तैयार की है. इस अभियान का उद्देश्य न केवल बजट की बारीकियों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना है, बल्कि विपक्ष के संभावित नैरेटिव को भी सिरे से खारिज करना है.

​मुख्यमंत्री खुद संभालेंगे कमान, जयपुर से होगा शंखनाद : ​इस पूरे अभियान की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:00 बजे जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे. अपनी वार्ता में सीएम यह स्पष्ट करेंगे कि इस बजट से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को कितनी मजबूती मिलने वाली है. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश की जनता के लिए एक भरोसे का संदेश होगी कि केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन' सरकार विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रही है.

​मंत्रियों और विधायकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी : ​रणनीति के तहत प्रदेश के सभी प्रमुख मंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया है. सरकार का स्पष्ट मानना है कि बजट की तकनीकी शब्दावली को आम आदमी तक सरल भाषा में पहुंचाना जरूरी है, ताकि किसान, युवा और महिलाएं जान सकें कि उनके लिए पिटारे में क्या है.

​किसे कहां की मिली कमान? :-

  • ​डिप्टी सीएम: प्रेमचंद बैरवा कोटा और झालावाड़ में मोर्चा संभालेंगे, वहीं दीया कुमारी अजमेर में प्रेस से संवाद करेंगी.
  • उदयपुर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जोधपुर में जोगाराम पटेल और सवाई माधोपुर में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बजट की खूबियां गिनाएंगे.
  • ​बाड़मेर-बालोतरा में केके बिश्नोई, जैसलमेर में जसवंत बिश्नोई और डूंगरपुर-सलूंबर में बाबूलाल खराड़ी को जिम्मेदारी दी गई है.
  • ​करौली में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दौसा में राजेंद्र सिंह राठौड़ और सीकर में झाबर सिंह खर्रा जैसे कद्दावर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से जुड़ेंगे.
  • जैसलमेर में जसवंत बिश्नोई और डूंगरपुर व सलूंबर में बाबूलाल खराड़ी जनता को बजट की जानकारी देंगे.
  • राजसमंद में प्रहलाद राव टाक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में हेमंत मीणा, टोंक में कन्हैयालाल चौधरी, बजट के संदेश को आगे बढ़ाएंगे.
  • फलोदी में गजेंद्र सिंह खींवसर, नागौर में मंजू बाघमार, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर में झाबर सिंह खर्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
  • बूंदी में हीरालाल नागर, चित्तौड़गढ़ में गौतम कुमार दक, चूरू में सीआर चौधरी बजट की खूबियां गिनाएंगे.
  • हनुमानगढ़ में ओंकार सिंह लखावत, गंगानगर में सुमित गोदारा और झुंझुनू में प्रेम सिंह बाजोर संवाद करेंगे.
  • सिरोही में ओटाराम देवासी, जालौर में जोगेश्वर गर्ग, पाली में जोराराम कुमावत, डीडवाना-कुचामन में विजय सिंह डीग में जवाहर सिंह बेढम बजट की घोषणाओं को आमजन तक पहुंचाएंग.
