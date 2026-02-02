ETV Bharat / state

राजस्थान में भजनलाल सरकार का मेगा प्लान, मंत्री-विधायक जिलों में उतरकर जनता को समझाएंगे बजट के फायदे

​जयपुर: केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट के बाद अब राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पूरी तरह से 'एक्शन मोड' में नजर आ रही है. दिल्ली से आए बजट के तोहफों और विकास के रोडमैप को प्रदेश के गांव-ढाणी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक व्यापक और आक्रामक रणनीति तैयार की है. इस अभियान का उद्देश्य न केवल बजट की बारीकियों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना है, बल्कि विपक्ष के संभावित नैरेटिव को भी सिरे से खारिज करना है.

​मुख्यमंत्री खुद संभालेंगे कमान, जयपुर से होगा शंखनाद : ​इस पूरे अभियान की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:00 बजे जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे. अपनी वार्ता में सीएम यह स्पष्ट करेंगे कि इस बजट से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को कितनी मजबूती मिलने वाली है. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश की जनता के लिए एक भरोसे का संदेश होगी कि केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन' सरकार विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रही है.

