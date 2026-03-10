Governor Health : हरिभाऊ बागडे की तबीयत बिगड़ी, SMS अस्पताल में भर्ती
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : March 10, 2026 at 4:39 PM IST
जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी का कहना है कि राज्यपाल को यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत होने के साथ-साथ बुखार भी था, जिसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. शुरुआती जांच में यूरिन इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही उन्हें हल्का बुखार भी बताया जा रहा है. फिलहाल, उन्हें अस्पताल के विशेष वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
डॉक्टरों का कहना है कि राज्यपाल की हालत स्थिर है और वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. राज्यपाल के अस्पताल में भर्ती होने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे.
मेडिकल बोर्ड बनाया : राज्यपाल के इलाज अस्पताल प्रशासन ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया है. इसमें जनरल मेडिसिन, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी से सीनियर डॉक्टर्स है. एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन ने राज्यपाल की देखरेख के लिए 9 डॉक्टर्स की टीम का एक बोर्ड बनाया गया है.
इसमें जनरल मेडिसिन से सीनियर प्रोफेसर डॉ. पुनीत सक्सेना, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉ. धनंजय अग्रवाल, डॉ. संजीव कुमार, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉ. शिवम प्रियदर्शी, डॉ. नचिकेत व्यास, एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉ. संदीप माथुर, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एचओडी डॉ. रजनी शर्मा, कार्डियोलॉजी से डॉ. हिमांशु मेहला के अलावा एक अन्य डॉक्टर शामिल हैं.