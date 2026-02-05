ETV Bharat / state

'हजारी शिक्षा परंपरा को ब्रिटिश सरकार ने रोजगार से जोड़ दिया...'; जानिये केंद्रीय हिंदी संस्थान में राजस्थान के राज्यपाल ने क्या कहा?

केंद्रीय हिंदी संस्थान में आयोजित 71वीं अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय संगोष्ठी का उद्घाटन किया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े गुरुवार को आगरा पहुंचे. उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में आयोजित 71वीं अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय संगोष्ठी का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि भारत को लेकर मैस्कुलर ने लिखा था, वही पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है.

'हजारों साल पुरानी किताबों का प्रभाव' : उन्होंने कहा कि मैस्कुलर कहता है कि भारत के लोगों को देखकर मुझे अजब लगता है. भारत के लोगों के मन में हजारों साल पुरानी किताबों का प्रभाव आज भी है. जिसमें एक रामायण और दूसरी महाभारत है. दोनों किताबों को हजारों साल हो गए. मगर, उनका प्रभाव आज भी है. आज युवा वर्ग में ई बुक्स, ओडियो बुक्स और ऑनलाइन किताबें पढ़ने की संस्कृति तेजी से बढ़ रही है.

केंद्रीय हिंदी संस्थान में राजस्थान के राज्यपाल (Video credit: ETV Bharat)

'साक्षरता और ज्ञान का प्रसार हो रहा' : उन्होंने कहा कि पुरानी परंपरा और आधुनिक तकनीकि अब साथ-साथ चल रही है. केंद्र सरकार के प्रयास से साक्षरता और ज्ञान का प्रसार हो रहा है. ये सब इसलिए है कि हजारी शिक्षा परंपरा को ब्रिटिश सरकार ने रोजगार से जोड़ दिया. पुस्तकें पढ़कर पास होने की प्रवृत्ति से जोड़ा. इसमें बौद्धिक क्षमता का बहुत नुकसान हुआ. ये तो उन्होंने जानबूझ कर किया.

'दो फरवरी 1835 को दिया था भाषण' : उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के समय जो गर्वनर लार्ड मैकाले था. उन्होंने शिक्षा पद्धति बदली. उन्होंने दो फरवरी 1835 को भाषण दिया. उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को ज्यादा दिन गुलाम नहीं बना सकेंगे. इसकी वजह यह है कि भारत के लोगों में नैतिकता अधिक है. उनके पास एक दूसरे की मदद करने की इच्छा शक्ति है. प्रमाणिकता है, ईमानदारी है. इससे उन्हें हम ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं बना सकते हैं.

'1835 में एक कानून हुआ' : उन्होंने कहा कि ये नैतिकता उनमें है, इनका अध्यात्म में बहुत भरोसा है. उन्हें गुलाम बनाना है तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो. उन्होंने कहा था कि भारतीयों की जो संस्कृति है उसे जड़ से उखाड़नी चाहिए, तभी वह गुलाम रहेंगे. इसके बाद 1835 में एक कानून हुआ. इसके बाद मैकाले ने एक शिक्षा पद्धति लाई थी, वह हमारे भारत में वैसे की वैसी 2020 तक वहीं चल रही थी.

'भारत की शिक्षा नीति बदलनी चाहिए थी' : उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के शिष्य विनोवा भावे ने कहा था कि जिस दिन हम ब्रिटिश का झंडा उतार दिये और तिरंगा झंडा फहराया, उसी दिन भारत की शिक्षा नीति बदलनी चाहिए थी. मगर, ऐसा नहीं हुआ. आपको ध्यान होगा. उन्होंने कहा कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आजाद. दस साल तक क्या उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा होगा? क्या भारत की संस्कृति को मानते होंगे? भारत की परंपरा मालूम होगी? जो लोग भारत के विरोध में थे उन्हें बैठाया. वही हमारे पाठय पुस्तक के निर्माता बन गए.



उन्होंने कहा कि भारत को वर्षों तक गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिससे ही देश की मूल संस्कृति और ज्ञान परंपरा कमजोर हुई. हमें बताया गया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की. जबकि, हमारे देश के ऋषि भारद्वाज ने सदियों पहले इसके महत्व को समझाया था. इसी तरह राइट बंधुओं को विमान का जनक बताया गया, जबकि ऋषि भारद्वाज के ग्रंथों में विमान विज्ञान का विस्तृत उल्लेख मिलता है.

बता दें कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय और भारतीय पुस्तकालय संघ, नई दिल्ली की ओर से तीन दिवसीय 71वीं अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. जो तीन दिन यानी सात फरवरी तक चलेगी.

यह भी पढ़ें : राज्यपाल बागड़े ने कहा, मेवाड़ ने हमेशा देश की रक्षा में निभाई प्रहरी की भूमिका

TAGGED:

AGRA NEWS
राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े
RAJASTHAN GOVERNOR IN AGRA
AGRA LATEST NEWS
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.