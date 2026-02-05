ETV Bharat / state

'हजारी शिक्षा परंपरा को ब्रिटिश सरकार ने रोजगार से जोड़ दिया...'; जानिये केंद्रीय हिंदी संस्थान में राजस्थान के राज्यपाल ने क्या कहा?

आगरा : राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े गुरुवार को आगरा पहुंचे. उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में आयोजित 71वीं अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय संगोष्ठी का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि भारत को लेकर मैस्कुलर ने लिखा था, वही पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है. 'हजारों साल पुरानी किताबों का प्रभाव' : उन्होंने कहा कि मैस्कुलर कहता है कि भारत के लोगों को देखकर मुझे अजब लगता है. भारत के लोगों के मन में हजारों साल पुरानी किताबों का प्रभाव आज भी है. जिसमें एक रामायण और दूसरी महाभारत है. दोनों किताबों को हजारों साल हो गए. मगर, उनका प्रभाव आज भी है. आज युवा वर्ग में ई बुक्स, ओडियो बुक्स और ऑनलाइन किताबें पढ़ने की संस्कृति तेजी से बढ़ रही है. केंद्रीय हिंदी संस्थान में राजस्थान के राज्यपाल (Video credit: ETV Bharat) 'साक्षरता और ज्ञान का प्रसार हो रहा' : उन्होंने कहा कि पुरानी परंपरा और आधुनिक तकनीकि अब साथ-साथ चल रही है. केंद्र सरकार के प्रयास से साक्षरता और ज्ञान का प्रसार हो रहा है. ये सब इसलिए है कि हजारी शिक्षा परंपरा को ब्रिटिश सरकार ने रोजगार से जोड़ दिया. पुस्तकें पढ़कर पास होने की प्रवृत्ति से जोड़ा. इसमें बौद्धिक क्षमता का बहुत नुकसान हुआ. ये तो उन्होंने जानबूझ कर किया.



'दो फरवरी 1835 को दिया था भाषण' : उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के समय जो गर्वनर लार्ड मैकाले था. उन्होंने शिक्षा पद्धति बदली. उन्होंने दो फरवरी 1835 को भाषण दिया. उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को ज्यादा दिन गुलाम नहीं बना सकेंगे. इसकी वजह यह है कि भारत के लोगों में नैतिकता अधिक है. उनके पास एक दूसरे की मदद करने की इच्छा शक्ति है. प्रमाणिकता है, ईमानदारी है. इससे उन्हें हम ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं बना सकते हैं.