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IIIT धारवाड़ के छात्रों से संवाद: राज्यपाल बागड़े बोले- तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास को जानना जरूरी

कर्नाटक के छात्रों से संवाद करते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )