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IIIT धारवाड़ के छात्रों से संवाद: राज्यपाल बागड़े बोले- तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास को जानना जरूरी

राज्यपाल ने युवाओं को कहा कि देश को दोबारा उसी गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने की ज़रूरत.

कर्नाटक के छात्रों से संवाद करते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े
कर्नाटक के छात्रों से संवाद करते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 2:11 PM IST

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जयपुर : 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत कर्नाटक के Indian Institute of Information Technology Dharwad (आईआईआईटी धारवाड़) के छात्रों ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की. इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से संवाद करते हुए भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और नई शिक्षा नीति पर बात की. साथ ही बताया कि आज का अफगानिस्तान, गांधार और कंबोज, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के ही विशाल साम्राज्य का हिस्सा थे.

तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी अवश्य होनी चाहिए. आईआईआईटी धारवाड़ के छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने ये बात कही. साथ ही बताया कि प्राचीन काल में भारत की सीमाएं वर्तमान से कहीं अधिक विस्तृत थीं और विश्वभर के छात्र यहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे. उन्होंने कहा कि एक समय विश्व के सर्वाधिक 19 विश्वविद्यालय भारत में थे, जो देश की समृद्ध बौद्धिक परंपरा और ज्ञान-विज्ञान की श्रेष्ठता का प्रमाण हैं. उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराएं हमेशा विश्व में विशिष्ट रही हैं और देश को दोबारा उसी गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता है.

राज्यपाल ने युवाओं को याद दिलाया भारत का वैभव
राज्यपाल ने युवाओं को याद दिलाया भारत का वैभव (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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राज्यपाल बागड़े का छात्रों को संदेश
राज्यपाल बागड़े का छात्रों को संदेश (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

वहीं छात्रों से संवाद के दौरान राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के प्राचीन गौरव से परिचित कराना और उन्हें हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है. उन्होंने राजस्थान की वीरांगना कालीबाई के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी भी छात्रों को दी. राज्यपाल ने छात्रों को राजस्थान के भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों से भी परिचित कराया. उन्होंने नर्मदा परियोजना के तहत सरदार सरोवर से राजस्थान तक जल पहुंचाने की योजना, चित्तौड़गढ़ किले के ऐतिहासिक महत्व और गंग नहर के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियां भी साझा कीं. इस दौरान कर्नाटक से आए छात्रों ने राज्यपाल से विभिन्न विषयों पर चर्चा की. साथ ही राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त में उत्साह दिखाया. कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ पृथ्वी भी मौजूद रहे.

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