राज्यपाल बागड़े बोले- जो भारत का खाकर दूसरे देश का गीत गाता है, वो सच्चा देशभक्त नहीं

बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने पेपर में पढ़ा है कि माननीय सोनिया गांधी ने कई सालों तक भारत की नागरिकता ली नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम डालवा दिया. ये भी आप पढ़े होंगे. राज्यपाल बागड़े बांसवाड़ा की गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ हिन्दू एकेडमिशियन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय एकात्मता विविधता में एक चेतना विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के पहुंचे थे.

बांसवाड़ा: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा- आपने ये सुना होगा और पढ़ा होगा कि क्रिकेट में पाकिस्तान जीत जाए तो भारत में पटाखे फूटते हैं. क्यों फूटते हैं पटाखे? ये राष्ट्र की संकल्पना में नहीं होना चाहिए. बागड़े ने कहा कि देश के नागरिक को देश के मानव बिंदुओं का आदर करना चाहिए. एक देश का खाना और दूसरे देश का गाना, ऐसा व्यक्ति देश का सच्चा नागरिक नहीं बन सकता.

कई लोग नागरिकता नहीं लेते : बागड़े ने कहा कि किसी राष्ट्र में दो महीने तो रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उसकी नागरिकता लेनी पड़ती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नागरिकता नहीं लेते. मैंने पेपर में पढ़ा है, सोनिया गांधी ने कई सालों तक नागरिकता नहीं ली. ये अच्छा नहीं है. बागड़े ने भारत-पाक विभाजन के समय की बात भी बताई. उन्होंने कहा कि लोगों से कहा गया कि जिसे यहां रहना है वह यहां रहे, जाना है तो चला जाए. जिन लोगों ने जाने के लिए बिस्तर बांध लिए थे, उन्होंने सामान अंदर रख लिया और यहीं रह गए. वहां से भी कई लोग भारत में आए.

धर्म पर आंख उठा कर कोई देखेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे : राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि कोई इसे मिटा नहीं सकता. उन्होंने युवाओं से अपनी विरासत पर गर्व करने और इसे बचाने का आह्वान किया. उन्होंने प्रकृति और जीवन के प्रति भारतीय आदर-भाव को समझाया. उन्होंने कहा कि वृक्ष जलाता नहीं है, वह हमें ऑक्सीजन देता है. इसलिए हमने उसकी पूजा करने की परंपरा शुरू की.

उन्होंने 'धर्म' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यह केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि हर नागरिक का अपना कर्तव्य है. उन्होंने बल दिया कि भविष्य का भारत कर्तव्य, मूल्य और मजबूत सांस्कृतिक की नींव पर ही टिका होगा. हमारे धर्म पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश नहीं करेंगे.