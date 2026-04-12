आशा भोसले का निधन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे भारतीय संगीत जगत की अपूरणीय क्षति बताया.
Published : April 12, 2026 at 5:57 PM IST
जयपुर: भारतीय संगीत जगत को अपनी मधुर और बहुआयामी आवाज से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है. आठ दशकों तक संगीत साधना में रहीं आशा ताई ने 12 हजार से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी और भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई. 1993 में आई फिल्म गुरुदेव का प्रसिद्ध गीत 'जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले' आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है. इस गीत को उन्होंने शैलेंद्र सिंह के साथ गाया था, जबकि संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था. इसके अलावा साल 2019 में जयपुर में आयोजित इंडस म्यूजिक समिट में भी उन्होंने भाग लिया था, जहां उन्होंने मास्टरक्लास और संवाद के जरिए संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था.
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे भारतीय संगीत जगत की अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने कहा कि आशा भोसले ने सिने संगीत, शास्त्रीय और सुगम संगीत में अप्रतिम योगदान दिया और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में संगीत परंपरा को समृद्ध किया, वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुरों की सरिता, स्वर साम्राज्ञी आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनकी जादुई आवाज ने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा.
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सांसद मंजू शर्मा ने बताया अपूरणीय क्षति: जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने भी गहरा दुख जताते हुए कहा कि आशा भोसले का निधन अपूरणीय क्षति है. कुछ ही समय पहले लता जी को खाया था और आज आशा जी को खोना दुखद है. उन्होंने वर्षों तक अपने गानों से मनोरंजन भी किया, देशभक्ति गीत भी गाए, और आज वो जब नहीं रही तो उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं और अब कब लता जी और आशा जी मिलेगी, इसका इंतजार रहेगा.
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे जी ने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है।— Lok Bhavan Rajasthan (@LokBhavanJaipur) April 12, 2026
राज्यपाल ने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और परिजनो, प्रशंसकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।
संगीत जगत में आ गया खालीपन: वहीं, बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने कहा कि आशा जी के निधन का दुखद समाचार मिला जो स्तब्ध करने वाला है. आशा भोसले के निधन से जो संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है, उसे रिप्लेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि देश को दूसरी आशा भोसले मिलना मुश्किल है. उन्होंने तपस्या और शिद्दत के साथ अपनी इस म्यूजिकल जर्नी को जिया. परिवार की परंपरा को ईमानदारी से निभाया और उसमें सफल भी रही. वो गीत, गजल, भजन संगीत के हर पायदान पर सफल रही और न सिर्फ हिंदी बल्कि मल्टीप्ल लैंग्वेज में गीत गाए. उन्होंने आशा भोंसले के 'चैन से हमको कभी अपने जीने ना दिया' गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
सुरों की सरिता, स्वर साम्राज्ञी आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) April 12, 2026
सात दशकों से अधिक समय तक अपनी जादुई और मधुर आवाज से भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाली 'आशा ताई' का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। संगीत के प्रति उनका समर्पण आने… pic.twitter.com/nZWPuwGUxL
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संगीत जगत में अतुलनीय योगदान: आशा भोसले ने 1950 से 1990 के दशक के बीच ओ.पी. नैयर, आर.डी. बर्मन, खय्याम और बप्पी लहरी जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया. उन्होंने किशोर कुमार के साथ 600 से अधिक युगल गीत गाए, जो आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्थान हासिल किया.