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आशा भोसले का निधन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक

आशा भोसले का निधन ( File Photo )

जयपुर: भारतीय संगीत जगत को अपनी मधुर और बहुआयामी आवाज से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है. आठ दशकों तक संगीत साधना में रहीं आशा ताई ने 12 हजार से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी और भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई. 1993 में आई फिल्म गुरुदेव का प्रसिद्ध गीत 'जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले' आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है. इस गीत को उन्होंने शैलेंद्र सिंह के साथ गाया था, जबकि संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था. इसके अलावा साल 2019 में जयपुर में आयोजित इंडस म्यूजिक समिट में भी उन्होंने भाग लिया था, जहां उन्होंने मास्टरक्लास और संवाद के जरिए संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे भारतीय संगीत जगत की अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने कहा कि आशा भोसले ने सिने संगीत, शास्त्रीय और सुगम संगीत में अप्रतिम योगदान दिया और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में संगीत परंपरा को समृद्ध किया, वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुरों की सरिता, स्वर साम्राज्ञी आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनकी जादुई आवाज ने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा. आशा भोसले के निधन पर जताया शोक (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- 92 साल की उम्र में दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन, सोमवार को होगा अंतिम संस्कार