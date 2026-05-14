PM Modi Appeal : राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष ने भी कम किया काफिला, कहा- ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण संबंधी अपील का असर अब राजस्थान में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है.
Published : May 14, 2026 at 2:48 PM IST
कोटा/जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को कम करने के बाद राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और लोकसभा स्पीकर स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने काफिले को कम कर दिया है. राज्यपाल ने आमजन से भी ईंधन संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कम से कम निजी वाहनों के उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की है.
काफिले में की कटौती : राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्वयं पहल करते हुए गुरुवार को लोकभवन से एयरपोर्ट तक की यात्रा के दौरान अपने काफिले में शामिल कई वाहनों का उपयोग नहीं किया. उन्होंने पायलट कार, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य अतिरिक्त वाहनों को साथ नहीं चलाने के निर्देश दिए. राजभवन प्रशासन की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी किया गया है. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल के आधिकारिक दौरों के दौरान आवश्यकतानुसार सीमित संख्या में ही वाहन शामिल किए जाएं. राज्यपाल ने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी भी जरूरी है.
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उन्होंने लोगों से अपील की है कि छोटी दूरी के लिए निजी वाहनों का कम उपयोग करें और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें. उनका कहना है कि ईंधन की बचत न केवल आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने सरकारी विभागों और अधिकारियों से भी आवश्यकता के अनुसार ही वाहनों का उपयोग करने और अनावश्यक ईंधन खर्च से बचने को कहा है. राज्यपाल ने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में सरकारी कार्यक्रमों और यात्राओं में सादगी और संसाधनों के सीमित उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
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पहले 10 अब सिर्फ 2 गाड़ियां : वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सुरक्षा के चलते भी लंबा काफिला उनके साथ चलता था. इसमें दमकल और एंबुलेंस से लेकर कई गाड़ियां होती थी. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को कम करने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी यह निर्णय ले लिया है. बिरला दो दिनों से कोटा शहर में ही हैं, लेकिन वह केवल दो वाहनों के साथ ही चल रहे हैं. पहले उनके कारकेड में करीब 10 गाड़ियां होती थी, लेकिन अब इन्हें सीमित केवल 2 गाड़ियां कर दिया गया है. बिरला के ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार काफिले में एस्कॉर्ट के अलावा डॉक्टर को ले जाने वाले व्हीकल के रूप में एंबुलेंस और फायर फाइटिंग की दमकल भी साथ में चलती थी.
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इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों की भी दो गाड़ियां होती थी, उनके साथ चलने वाले सहायक भी गाड़ियों में सवार होकर चलते थे. उनके काफिले में आगे केवल उनकी गाड़ी चल रही है. पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है. इसमें उनकी सुरक्षा सीआरपीएफ के कमांडो संभालते हैं. इसके लिए भी वाहन साथ में मौजूद रहता है, लेकिन अब केवल कमांडो और स्पीकर बिरला की खुद की गाड़ी चल रही है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की थी. इसके बाद राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई मंत्रियों ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है.